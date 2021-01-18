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В США высоко оценили ведомого Су-57

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Источник изображения: Кадр: Минобороны России / YouTube

Тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник», считающийся ведомым российского истребителя пятого поколения Су-57, в конечном итоге будет оснащен системой искусственного интеллекта (ИИ), которая обеспечит ему высокую степень автономности. Подобную оценку БПЛА для Forbes привел американский аналитик Самуэль Бендетт.

По его словам, «Охотник» «должен быть способен автономно поражать стационарные и мобильные наземные цели с заранее известными координатами, в том числе при получении внешнего целеуказания в воздухе».

Эксперт уверен, что разработка ведомого Су-57 «находится под пристальным наблюдением [Минобороны России], чтобы обеспечить результаты в соответствии с графиком и даже с его опережением».

Таким образом в издании прокомментировали январское сообщение РИА Новости про испытания «Охотника», в ходе которых последний нанес бомбовый удар по наземной мишени.

В ноябре агентство, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщило, что «Охотник» впервые испытали с ракетами.

В августе глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что Минобороны России начнет получать серийные тяжелые ударно-разведывательные стелс-беспилотники «Охотник» с 2024 года.

В сентябре 2019 года Минобороны показало первый совместный полет «Охотника» и Су-57.

В октябре 2017 года Бендетт заявил, что российские разработки военных беспилотных летательных аппаратов отстают от аналогичных зарубежных работ, в частности китайских, иранских, турецких, американских и израильских.

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