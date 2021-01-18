Real Elephant Walk

Как сообщило 15 января 2021 года Министерство обороны Российской Федерации, впервые в истории России в небо одновременно поднялись шесть военно-транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан". В Брянской области проведены первые в этом году совместные учебно-тренировочные полеты экипажей Сещинского [566-го военно-транспортного] и Тверского [196-го гвардейского военно-транспортного] авиационных полков с участием одновременно шести стратегических военно-транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан".

Шесть тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" из состава 566-го военно-транспортного Краснознаменного авиационного полка 12-й военно-транспортной авиационной Мгинской Краснознамённой дивизии Командования военно-транспортной авиации ВКС России перед взлетом с аэродрома Сеща (Брянская область), 15.01.2021 (с) Вадим Савицкий и Константин Емченко / Министерство обороны Российской Федерации

Полеты проводились на высоте свыше 4 тысяч метров, общая протяженность маршрута составила более 600 км, средняя скорость самолетов - 500 км/ч.

Целью учебно-тренировочных полетов являлось совершенствование навыков молодых экипажей военно-транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" в одновременной переброске на большие расстояния личного состава воинских подразделений со штатным вооружением и военной техникой.

В ходе полетов экипажи военно-транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" отрабатывали взлет, посадку, полеты по маршруту. Полеты проходили в сложных метеоусловиях в виде осадков, низкой облачности и сильных порывов ветра.

Полеты проводились под руководством командующего военно-транспортной авиацией Воздушно-космических сил генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова с привлечением руководящего состава командования ВТА и 12-й военно-транспортной авиационной дивизии.

Полеты шесть тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" из состава 566-го военно-транспортного Краснознаменного авиационного полка 12-й военно-транспортной авиационной Мгинской Краснознамённой дивизии Командования военно-транспортной авиации ВКС России, 15.01.2021 (с) Вадим Савицкий и Константин Емченко / Министерство обороны Российской Федерации

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