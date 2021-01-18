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Австралия закупит боевые вертолеты Boeing АН-64Е Apache

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Министерство обороны Австралии 15 января 2021 года сообщило о выборе американского боевого вертолета Boeing АН-64Е Apache Guardian в тендере на замену в армейской авиации Австралии разведывательно-ударных вертолетов Airbus Helicopters Tiger ARH. Поставки вертолетов АН-64Е должны быть начаты с 2025 года.

Боевой вертолет Boeing АН-64Е Apache Guardian (с) Boeing

Согласно австралийским СМИ, предполагается закупка Австралией 29 вертолетов АН-64Е по программе общей стоимостью 4,5 млрд австралийских долл (3,46 млрд долл США).

Напомним, что Австралия приобрела 22 вертолета Airbus Helicopters Tiger ARH (Armed Reconnaissance Helicopter) по контракту 2001 года, армейская авиация Австралии получила эти вертолеты с 2004 по 2010 года. Вертолет Tiger ARH с самого начала вызвал критику австралийских военных из-за низкой технической надежности и уровня боеготовности, высокой стоимости экслуатации, а также недостаточных боевых возможностей, особенно по системе связи и управления (например, отсутствия современной аппаратуры передачи данных, например Link 16). Уже в 2016 году правительством Австралии было объявлено о планах замены Tiger ARH на новый боевой вертолет в период 2025-2029 годов, и в 2019 году был объявлен соответствующий тендер по программе Land 4503. Помимо корпорации Boeing с предложением АН-64Е Apache Guardian, в тендере приняли участие консорциум Bell и BAE Systems Australia с предложением Bell AH-1Z Viper со сборкой в Австралии, а также группа Airbus с предложением радикальной модернизации наличных австралийских Tiger ARH. Фактически, видимо, тендер был формальностью и выбор АН-64Е был предопределен с самого начала.

В частности сообщается, что стоимость летного часа австралийских Tiger ARH составляет от 27 до 34 тысяч австралийских долл, а стоимость летного часа АН-64Е составит якобы всего 10567 австралийских долл.

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Страны
Австpалия
США
Продукция
AH-1 Cobra
AH-64
F-16
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
BAE Systems
Boeing
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