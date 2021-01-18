Десантный корабль "Минск" провел учебные стрельбы в Балтийском море

Большой десантный корабль Минск во время выхода кораблей Балтийского флота. Архивное фото.

Москва. 16 января. ИНТЕРФАКС - Экипаж большого десантного корабля (БДК) "Минск" выполнил артиллерийские стрельбы на учениях в Балтийском море, сообщает пресс-служба Балтийского флота (БФ) в субботу.

"В соответствии с планом боевой подготовки флота экипаж большого десантного корабля "Минск" Балтийского флота отработал вторую курсовую задачу с выполнением артиллерийских стрельб по мишеням, имитирующим боевые корабли и средства воздушного нападения условного противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж корабля отработал элементы боя по отражению атак малоразмерных морских судов и ударов средств воздушного нападения.

"Выполнение элементов курсовой задачи в море проводилось под руководством командующего Балтийским флотом адмирала Александра Носатова. На борту БДК "Минск" вместе с командующим флотом находились командиры соединений надводных кораблей Балтийской военно-морской базы, которые наблюдали за практическими действиями экипажа десантного корабля", - сообщили в пресс-службе БФ.