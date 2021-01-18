Советские военные секреты Китаю продавала социалистическая Румыния

Изучение Т-72 в начале 1980-х годов очень помогло китайским конструкторам в создании собственных танков нового поколения.

Издания КНР опубликовали фотографии советского танка, получившего кодовое обозначение Тип 64, почти 40 лет назад проходившего различные полигонные испытания, пишет РГ со ссылкой на твит Ivan O'Gilvi.

Проверялись скоростные и маневренные характеристики, возможности по преодолению по дну водных преград, термодымовая аппаратура, изучались особенности внутренних узлов и агрегатов.

Как оказалось, современная по тем временам боевая машина прибыла из Румынии, власти которой придерживались, как сейчас говорят, принципа многовекторности. Они сотрудничали в военной области не только с Советским Союзом и государствами Варшавского договора, но и со странами Запада, а также с Китаем.

Поставка «семьдесят второго» не была бесплатной, как утверждается, взамен были получены технология плазменного напыления металла и шесть истребителей F-7, являющихся клонами МиГ-21.

Китайские источники признают, что хоть этот экспортный вариант Т-72 и уступал находившемуся на вооружении Советской армии Т-72А, для их военно-промышленного комплекса большое значение сыграло знакомство с 125-мм пушкой и автоматом заряжания. Все это нашло применение на танке Тип 88С, который позже стал именоваться Тип 96, а также на Тип 90-II и Тип 99.