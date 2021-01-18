Балканский «Ураган»

С начала 60-х годов в Социалистической Федеративной Республике Югославии был создан целый ряд удачных реактивных систем залпового огня. Поэтому когда в начале 80-х годов Ираку понадобилась тяжёлая РСЗО, правительство этой страны обратилось за помощью к СФРЮ. Результатом стало создание системы М-87 «Оркан».

В 1963 году на вооружение Югославской народной армии (ЮНА) начала поступать 128-мм РСЗО М-63 «Пламен». Её развитием стала система М-77 «Огань» — такого же калибра, но с увеличенной с 9,6 до 20 км дальностью стрельбы. Разработкой этих систем занималось конструкторское бюро Военно-технического институту в Белграде под руководством профессора Обрада Вучуровича. Этот коллектив, что называется, набил руку в своём деле и был готов к переходу на более высокий уровень — созданию тяжёлых дальнобойных РСЗО. Дело было за малым — финансированием. В бюджете СФРЮ средств не нашлось, поэтому когда власти Ирака обратились с предложением о разработке РСЗО, югославы охотно пошли навстречу.

Система «Оркан»

Результатом работ по иракскому заказу стала РСЗО М-87 «Оркан» («Ураган»), испытания которой завершились в 1985 году. Она включает самоходную пусковую установку LRSV-262, транспортно-заряжающую машину (ТЗМ), неуправляемые ракеты калибра 262 мм и систему управления огнём.

Боевая машина LRSV-262 Источник изображения: missilery.info

Боевая машина LRSV-262 использует шасси грузовика повышенной проходимости FAP 3232 BDS/A с колёсной формулой 8×8 (производства «Фабрика аутомобила Прибой» в городе Прибой, Сербия). Артиллерийская часть состоит из пакета с 12-ю трубчатыми направляющими, поворотного основания с механизмами наведения и прицельными приспособлениями, а также электротехнической и гидравлической аппаратурой. Механизмы наведения дают возможность наводить пакет направляющих в вертикальной плоскости до максимального угла возвышения +56°. Угол горизонтального наведения составляет ± 110° от продольной оси. Наведение может быть автоматическим по командам СУО, полуавтоматическим или ручным. ТЗМ, базирующаяся на таком же шасси, транспортирует 24 ракеты. Заряжание ПУ осуществляется при помощи специального приспособления, устанавливаемого на направляющие и подключаемого к гидросистеме боевой машины. Подача реактивных снарядов возможна как с ТЗМ, так и с грунта.

Заряжание ПУ LRSV-262 Источник изображения: armedconflicts.com

LRSV-262 в снаряжённом состоянии весит 32 т и на марше может маскироваться под обычный грузовик путём установки тента над артиллерийской частью. 300-сильный двигатель обеспечивает машине неплохую подвижность. Скорость по шоссе достигает 80 км/ч, запас хода — 600 км. Расчёт из пяти человек размещается в кондиционированной кабине, на крыше которой предусмотрена установка турели с 12,7-мм пулемётом. Управление огнём осуществляется из кабины боевой машины либо с выносного пульта, подключаемого посредством кабеля длиной 50 м.

В боекомплект «Оркана» входят неуправляемые реактивные снаряды R-262 калибром 262 мм и длиной 4656 мм, снабжённые двухрежимным ракетным двигателем. Реактивные снаряды транспортируются и хранятся в герметичных контейнерах из полиэстера, армированного стекловолокном, и могут складироваться на открытом воздухе. Производство ракет осуществлялось на заводе UNIS-PRETIS в Сараево, пусковых установок — на предприятии «Братство» (город Нови-Травник, Босния).

Максимальная скорость полёта снаряда составляет 1200 м/с, время полёта на максимальную дальность в 50 км — 110 с. Стабилизаторы в хвостовой части снаряда установлены под углом к продольной оси снаряда, обеспечивая его проворачивание в полёте. При применении разных аэродинамических тормозов могут быть достигнуты дальности полёта в 24, 28, 37 и 50 км. Вероятное рассеивание при максимальной дальности составляет 220 м по дальности и 175 м по азимуту. Залп батареи из четырёх пусковых установок накрывает площадь в 3-4 кв. км.

Существует три типа боевых частей для ракет РСЗО «Оркан»:

осколочно-фугасная с ударным взрывателем инерционного типа мгновенного или замедленного действия (масса БЧ — 91 кг, масса НУРС — 389 кг);

кассетная с 288 кумулятивно-осколочными боевыми элементами КБ-1 (калибр — 40 мм, бронепробиваемость — 60 мм), предназначенная для поражения живой силы, небронированной и легкобронированной техники. БЧ комплектуется электронным взрывателем, обеспечивающим разрушение её корпуса на конечном участке траектории и разведение боевых элементов. Масса НУРС — 389,7 кг;

кассетная с 24 противотанковыми минами КБ-2, снабжёнными неконтактными магнитными взрывателями (масса мины — 1,8 кг, заряда взрывчатого вещества — 0,4 кг, бронепробиваемость — 40 мм). Такие ракеты используются для установки минных полей перед подразделениями боевой техники противника, находящимися на рубеже атаки и в районах сосредоточения (время самоликвидации мин — 24 или 48 часов). Масса боевой части составляет 83 кг, ракеты — 382,2 кг.

Мина КБ-2 Источник изображения: paluba.info

Типовая батарея РСЗО М-87 включает четыре пусковые установки LRSV-262, четыре ТЗМ, командно-штабную машину (КШМ), два топопривязчика, метеокомплекс и две машины передовых артиллерийских наблюдателей.

ТЗМ комплекса «Оркан» Источник изображения: paluba.info

В армии Саддама

В марте 1988 года Ирак оформил заказ стоимостью 60 млн долларов, предусматривавший поставку четырёх батарей РСЗО М-87 (16 ПУ, 16 ТЗМ, пять КШМ) и 4000 ракет. До иракской агрессии против Кувейта поставили лишь одну батарею — по четыре ПУ и ТЗМ, одну КШМ, а также 1000 ракет. Кроме того, две пусковые установки прибыли в страну для проведения войсковых испытаний ещё до подписания контракта — в 1987 году.

Испытательные стрельбы РСЗО «Оркан» в Ираке, август 1987 года Источник изображения: Radić A. Jugosláscký vícehlavňový raketomet Orkan. ATM, 2020, №1

В Ираке «Оркан» получил название «Абабил-50». Эти РСЗО успели поучаствовать в ирано-иракской войне (в 1988 году в боях под Басрой), а также во вторжении в Кувейт. По крайней мере, часть пусковых установок уцелела во время операции «Буря в пустыне».

Частью югославско-иракского соглашения являлась передача технологии производства ракет. В 1990 году была передана соответствующая документация, а через несколько лет на заводе в городе Аль-Мутасим начался выпуск ракет. Благодаря применению композитного топлива иракского производства дальность стрельбы была доведена до 75 км. А вот изготовление пусковых установок наладить почему-то не удалось. Иракцы разобрали сохранившиеся штатные ПУ, соорудив новые шестизарядные: частью на имевшихся шасси FAP, частью — на четырёхосных шасси «Мерседесов». Роль подъёмно-поворотного механизма при этом выполняла пусковая установка ЗРК С-75. В 2003 году все ПУ «Абабил-50» были уничтожены во время вторжения войск антииракской коалиции.

ПУ «Абабил-50» с использованием подъёмно-поворотного механизма ЗРК С-75 Источник изображения: Radić A. Jugosláscký vícehlavňový raketomet Orkan. ATM, 2020, №1

Сотрудничество СФРЮ с Ираком имело продолжение. В 1989 году в Военно-техническом институте начались работы по ракете «Вера» (Vera — Velika raketa, то есть «большая ракета») калибра 400 мм с дальностью стрельбы 120 км. Гражданская война в Югославии помешала реализации этой программы в полном объёме. Некоторые наработки были переданы в Ирак, где на их основе создали ракету «Абабил-100» (позже переименованную в «Аль-Фатех») с дальностью стрельбы 140 км.

В огне гражданской войны

Командование ЮНА предполагало внедрить РСЗО М-87 «Оркан» в армейском звене — использовавшиеся здесь системы М-77 «Огань» не устраивали военных малой дальностью стрельбы (20 км). Однако к началу гражданской войны ЮНА располагала единственной пусковой установкой «Оркана» — вторым прототипом, переданным в Артиллерийский учебный центр (город Задар, Хорватия) для подготовки расчётов РСЗО. Ещё до начала боёв между ЮНА и хорватской Национальной гвардией эту ПУ вывели на контролируемую ЮНА территорию в Северной Далмации и 21 октября 1991 года передали 9-му смешанному артполку. В осенних боях «Оркан» использовался для поддержки наступления 9-го армейского корпуса на Задар и Шибеник, однако из-за дефицита боеприпасов его боевое применение особой интенсивностью не отличалось.

Второй прототип «Оркана» Источник изображения: Radić A. Jugosláscký vícehlavňový raketomet Orkan. ATM, 2020, №1

Весной 1992 года части ЮНА покинули территорию Хорватии, но «Оркан» остался — его передали армии сербского анклава Республика Сербская Краина (РСК), а именно 75-й артиллерийской бригаде. Благодаря большой дальности стрельбы он использовался в качестве своеобразного стратегического средства. Командующий армией РСК отмечал: «Средство этого типа является незаменимым для нас в плане стабилизации ситуации на фронте». «Оркан» постоянно базировался в Книне, а в разных районах РСК для него были оборудованы огневые позиции, состоявшие из капонира для пусковой установки и блиндажа для расчёта. При выдвижении на позицию «Оркан» сопровождался бронеавтомобилями военной полиции BOV и самоходным ЗРК «Стрела-1».

В течение 1992 года «Оркан» обстреливал хорватские позиции на возвышенности Купреска в Боснии. Ввиду ограниченного запаса ракет обстрелы по большей части являлись реакцией на действия противника. Когда 22 января 1993 года хорваты в Далмации начали операцию «Масленица», «Оркан» обстреливал предполагаемые места сосредоточения противника у Задара и Шибеника. В сентябре-октябре он вёл огонь по хорватским позициям в области Лика и у города Карловац.

В начале 1994 года власти РСК поделились своей огневой мощью с соплеменниками из Республики Сербской (РС) в Боснии и Герцеговине. С единственной пусковой установки демонтировали четыре направляющие. В армии РС их попарно установили на двух ПУ 9М113М2 тактического ракетного комплекса «Луна-М» (на шасси БАЗ-135М). Переделка была выполнена таким образом, что в случае необходимости направляющие «Оркана» можно было легко снять и вновь использовать ПУ для запусков ракет «Луна-М». Существенным недостатком такой импровизации являлся ограниченный угол горизонтального наведения, составлявший всего по 7,5º вправо и влево (угол вертикального наведения составлял от +3,5 до +65º). «Оркан» армии РСК остался лишь с восемью направляющими, что, впрочем, не имело никакого значения, поскольку он никогда не вёл огонь полными залпами.

Одним из наиболее известных и одновременно наиболее трагических эпизодов с участием «Оркана» армии РСК стали обстрелы Загреба. Утром 1 мая 1995 года хорватская армия и полиция начала операцию «Блесак», целью которой являлось овладение Западной Славонией — одним из регионов РСК. В ответ штаб армии РСК приказал расчёту «Оркана» занять огневую позицию на возвышенности Петрова Гора. 2 мая в 10:30 залпом из шести ракет был обстрелян центр Загреба. На следующий день по той же цели вновь выпустили шесть ракет. Погибли четверо гражданских и полицейский, ранения получили 208 человек. Ущерб, несомненно, был бы более серьёзным, если бы не низкое качество боеприпасов — хорватские сапёры обезвредили 1576 невзорвавшихся суббоеприпасов КБ-1.

Неразорвавшийся суббоеприпас КБ-1 Источник изображения: Radić A. Jugosláscký vícehlavňový raketomet Orkan. ATM, 2020, №1

Обстрелы Загреба вызвали настолько острую реакцию мирового сообщества, что когда в августе 1995 года хорватская армия начала операцию «Олуя», приведшую к ликвидации РСК, сербы так и не рискнули применить «Оркан». По указанию президента Сербии Слободана Милошевича «красные береты» (спецназ Сербии, действовавший на территории РСК) отконвоировали пусковую установку на территорию Боснии и Герцеговины, передав её армии Республики Сербской. Вместе с уже упоминавшимися двумя импровизированными ПУ она вошла в состав 89-й артиллерийской бригады. Бывший президент РСК Милан Мартич, отдавший приказ об обстреле Загреба, был осуждён Международным трибуналом в Гааге и в настоящее время отбывает 35-летний тюремный срок.

Судьбы «Орканов» с завода «Братство»

На момент начала гражданской войны в Югославии на заводе «Братство» в городе Нови-Травник находилось шесть полностью готовых ПУ LRSV-262 и четыре — в стадии изготовления. Предназначались они для Ирака, но попасть по назначению не могли ввиду эмбарго, введённого после вторжения армии этой страны в Кувейт. Власти в Белграде сочли, что вывоз этой техники на территорию Сербии будет сопряжён с чрезмерным риском и чреват потерями. 22 апреля 1992 года на территорию завода вошёл отряд боснийских хорватов, который захватил две пусковые установки. Их перегнали на территорию Хорватии и включили в состав 15-й реактивной артиллерийской бригады. Правда, толку от нового приобретения было мало из-за отсутствия ракет R-262. Собственно, ещё в 1991 году хорваты завладели складами Мале-Баре в порту Плоче, где находилось некоторое количество (вероятно, 30) ракет, предназначавшихся для Ирака, но вскоре эти склады были разбомблены штурмовой авиацией ЮНА.

Пусковая установка LRSV-262 на показе вооружений армии Хорватии. Бьеловар, 1995 год Источник изображения: Radić A. Jugosláscký vícehlavňový raketomet Orkan. ATM, 2020, №1

После ликвидации РСК хорватской армии достался арсенал Голубич в Книне, где, в частности, имелись и ракеты к «Орканам». Согласно докладу, представленному президенту Франьо Туджману на совещании 26 сентября 1995 года, хорватская армия располагала двумя пусковыми установками и 127 ракетами «Оркан».

Остальные четыре готовые ПУ достались мусульманам. Таким образом, после окончания боевых действий на территории Боснии и Герцеговины оказалось пять LRSV-262: четыре в армии хорватско-мусульманской федерации и одна — в вооружённых формированиях Республики Сербской. Однако под давлением международного сообщества это вооружение было внесено в перечень излишнего и уничтожено.

1/2

Заголовок1

Заголовок2

Пусковые установки «Орканов» на заводе «Братство», 1996 год Источник изображения: paluba.info

Пусковая установка «Оркана», уничтоженная путём подрыва на полигоне. 1997 год Источник изображения: paluba.info

Оставались ещё четыре ПУ на заводе «Братство»: три почти готовые (отсутствовали только панели управления) и одна — без установленного пакета направляющих. 21 января 1996 года завод обследовали британские военнослужащие из состава стабилизационной миссии SFOR, заявившие об обнаружении «тяжёлого вооружения, не значившегося в реестрах». Оно и понятно — ведь эти пусковые установки ещё не были переданы военным и являлись собственностью предприятия. В течение примерно года руководство «Братства» пыталось «пристроить» «Орканы». Интерес к системе проявила Малайзия, однако её условия оказались невыполнимыми. Во-первых, она хотела получить 20 ПУ в течение всего полугода, а во-вторых — система должна была стать полностью «мусульманской». Механическая часть LRSV-262 изготавливалась в мусульманской части Боснии и Герцеговины, но вот вся электроника была сербской. Не удалось продать «Орканы» и Грузии — в этот раз помешал протест со стороны России. В итоге лишь одну ПУ (ту, что была без пакета стволов) продали Турции. Там она послужила базой для двухкалиберной РСЗО TOROS, использующей 227-мм ракеты американской системы MLRS и 260-мм — созданные на базе R-262. Испытания TOROS проходили в 1999-2000 годах, но на вооружение эту РСЗО так и не приняли. Оставшиеся в Нови-Травнике три ПУ в 1997 были уничтожены.

Прототип РСЗО TOROS Источник изображения: paluba.info

«Орканы» в Сербии

Сербия «унаследовала» после распада СФРЮ мощный исследовательско-проектный центр — Военно-технический институт, занимавшийся, в частности, разработкой РСЗО. Но вот от самих «Орканов» Сербии (формально — СРЮ, Союзной Республики Югославии, объединявшей Сербию и Черногорию) досталось лишь четыре пусковые трубы. Направляющие попарно установили на лафеты D-56B2 — так в Югославии называли немецкие 88-мм зенитки Flak 18 времён Второй мировой войны. Получившиеся установки «условно залпового» огня в октябре 1993 года испытали на прибережном полигоне Платамуни в Черногории, а затем приняли на вооружение под обозначением DLR-262.

Пусковая установка DLR-262 Источник изображения: Radić A. Jugosláscký vícehlavňový raketomet Orkan. ATM, 2020, №2

В январе 1994 года DLR-262 передали 38-й бригаде реактивной артиллерии. Эта часть была сформирована в 1992 году в Белграде в результате раздела бывшей 389-й бригады ЮНА, перед началом гражданской войны дислоцировавшейся в боснийском городе Баня-Лука. Она располагала дюжиной пусковых установок «Луна-М», восемь из которых «унаследовала» 89-я бригада армии Республики Сербской. Ещё четыре ПУ вывели на территорию Сербии, вооружив 1-ю и 2-ю батареи 38-й бригады. Пара DLR-262 поступила на вооружение 3-й батареи этой же бригады.

В ответ на хорватскую операцию «Олуя» югославская армия начала операцию «Бедем», целью которой являлось усиление охраны и обороны границ Сербии. Обе ПУ DLR-262 перебросили в Сомбор, где они находились до января 1996 года. Задачей «эрзац-Орканов» в случае вероятной агрессии Хорватии являлся обстрел целей в Славонии. С другой стороны границы подтянули свои «Орканы» и хорваты. К счастью, до войны между СРЮ и Хорватией дело не дошло.

Прекрасно осознавая главный недостаток DLR-262 — малую подвижность — сербы в 1996 году демонтировали направляющие с зенитных лафетов, установив их на самоходную ПУ 9М113М2 (по образцу, ранее опробованному в армии Республики Сербской). РСЗО вновь стала мобильной, хотя и существенно уступала исходной LRSV-262: время занятия позиции увеличилось с 2-3 минут до 10, сворачивания — с одной минуты до трёх. Перезарядка четырёхзарядной ПУ занимала до 40 минут, а LRSV-262 — всего три минуты.

ПУ «Оркан» на шасси БАЗ-135М Источник изображения: Radić A. Jugosláscký vícehlavňový raketomet Orkan. ATM, 2020, №2

Начало вооружённого конфликта с НАТО в 1999 году застало единственный сербский «Оркан» на полигоне на Пештерском нагорье (юг Сербии). Его передали в подчинение 3-й армии, действовавшей в Косово и Метохии. В ходе столкновений с отрядами Армии освобождения Косово (АОК) «Оркан» обстреливал и цели в Северной Албании. 9 апреля 1999 года отряды АОК совместно с подразделениями регулярной армии Албании перешли границу в районе пограничных застав Кошаре и Морина. Пограничники запросили огневую поддержку, и «Оркан» выполнил залп по албанским колоннам. Также обстреливались склады и учебные центры АОК на территории Албании. Один из ударов был нанесён по вертолётной площадке, которую, по сведениям сербской разведки, подготовили для американских вертолётов АН-64 «Апач». Информация о причинённом ущербе отсутствует. Согласно отчёту албанских властей, с 1999 до ноября 2009 года в районах городов Хас, Кукес и Тропоя было обезврежено 4436 неразорвавшихся суббоеприпасов КБ-1.

4 февраля 2003 года Союзная Республика Югославия прекратила своё существование, разделившись на Сербию и Черногорию. В следующем году 38-ю бригаду расформировали, передав её вооружение 16-й смешанной артиллерийской бригаде в городе Рума (в июне 2007 года лишилась своего номера и стала Смешанной артиллерийской бригадой).

ПУ «Оркан» Смешанной артбригады на полигоне Источник изображения: Radić A. Jugosláscký vícehlavňový raketomet Orkan. ATM, 2020, №2

Поскольку ракеты комплекса «Луна-М» давно исчерпали свой ресурс, сербы переделали три остававшиеся ПУ этого комплекса по образцу импровизированного «Оркана», дополнительно изготовив 12 направляющих. Таким образом, в Смешанной артбригаде оказались четыре четырёхзарядные ПУ.

До распада СРЮ для учебных стрельб «Оркана» использовался полигон Луштица на адриатическом побережье Черногории. В Сербии же нет полигонов, пригодных для стрельб столь дальнобойными системами. Выход нашли, создав для «Оркана» вкладной ствол калибра 128 мм, стреляющий реактивными снарядами системы «Пламень». Это решение было испытано осенью 2004 года и с тех пор применяется в боевой подготовке на полигоне Пасульянске-Ливаде.

Учебные стрельбы с применением 128-мм ракет Источник изображения: Radić A. Jugosláscký vícehlavňový raketomet Orkan. ATM, 2020, №2

В обозримом будущем четвёрка «Орканов» останется на вооружении армии Сербии, но какие-либо перспективы увеличения численности пусковых установок отсутствуют. Проекты усовершенствованных систем М-99 и М-12 «Оркан-2» с увеличенной до 75 км дальностью стрельбы и более высокой степенью автоматизации остались лишь на бумаге.

Общая оценка «Оркана» выглядит двояко. С одной стороны, Военно-техническому институту удалось создать удачную дальнобойную РСЗО. С другой — схема артиллерийской части «Оркана» для 80-х годов уже была архаичной. Трубчатые направляющие позволяют применять ракеты только одного калибра, что снижает гибкость его использования. Созданная в то же время и также по иракскому заказу бразильская РСЗО ASTROS II имеет более прогрессивную модульную конструкцию и может применять реактивные снаряды калибров 127, 180 и 300 мм. Именно модульность стала основным трендом развития РСЗО в последующие десятилетия.

Литература:

Radić A. Jugosláscký vícehlavňový raketomet Orkan. ATM, 2020, №№1, 2 armedconflicts.com missilery.info paluba.info vs.rs

Андрей Харук