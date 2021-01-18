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Интерфакс-АВН

Российские военные разместили на Новой Земле дальние перехватчики для контроля Арктики

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Истребитель-перехватчик МиГ-31БМ на военном аэродроме Центральная Угловая в Приморском крае
Истребитель-перехватчик МиГ-31БМ на военном аэродроме Центральная Угловая в Приморском крае.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Москва. 16 января. ИНТЕРФАКС - Истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31БМ размещены на архипелаге Новая Земля для боевого дежурства в Арктике, сообщает пресс-служба Северного флота (СФ) в субботу.

"Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ отдельного смешанного авиационного полка Северного флота заступили на опытное боевое дежурство по охране государственной границы Российской Федерации в воздушном пространстве на архипелаге Новая Земля", - говорится в сообщении.

Ранее командующий Тихоокеанским флотом РФ адмирал Сергей Авакянц сообщил, что истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31 размещены в Анадыре (Чукотка) для боевого дежурства в Арктике.

Анадырь - город на крайнем северо-востоке России, административный центр Чукотского автономного округа. Чукотка на востоке имеет морскую границу с США.

МиГ-31 - сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать шесть и сопровождать до 10 воздушных целей.

Вооруженные силы России получают модернизированные самолеты МиГ-31БМ. Как сообщал "Интерфакс", этот самолет в модификации МиГ-31К стал первым авиационным носителем гиперзвукового оружия - ракетного комплекса "Кинжал".

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