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Передумала: Россия закрывает небо

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Источник изображения: warspot.ru

Договор об открытом небе (ДОН) не дожил до своего 30-летия. Вчера, 15 января, пресс-служба МИД РФ объявила о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН. Ранее Россия заявляла о приверженности договору даже после выхода из него США. Полный текст заявления выглядит так:

«22 ноября 2020 года Соединённые Штаты Америки под надуманным предлогом вышли из Договора по открытому небу (ДОН). Тем самым был существенно нарушен баланс интересов Государств-участников, достигнутый при заключении Договора, нанесен серьёзный ущерб его действию, подорвана роль ДОН как инструмента укрепления доверия и безопасности.

Российская сторона выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям Договора, предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях. С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США.

В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования Договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН. По их завершении соответствующее уведомление будет направлено Депозитариям».

Российский самолёт-«шпион», участвовавший в полётах в рамках ДОН

Источник изображения: kommersant.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала действия своего ведомства: «Москва приняла решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН) из-за дисбаланса, вызванного прекращением участия в соглашении США. Создавшаяся ситуация для нас абсолютно неприемлема, так как, по сути, у всех членов НАТО сохранялась бы возможность наблюдать за всей территорией России, а территорию лидера альянса — США — от российского наблюдения закрыли». Также по её словам, Россия продолжала выполнение обязательств по ДОН, несмотря на ряд грубых нарушений со стороны США, и предприняла максимум возможных усилий по спасению договора после выхода из него Вашингтона.

В ноябре прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров назвал два условия, при выполнении которых Россия была готова остаться в ДОН:

  • письменные гарантии, что страны-участницы договора не будут передавать США информацию, собранную при полётах над российской территорией;
  • письменных заверений, что российским самолётам не будет запрещаться инспектировать американские военные объекты, расположенные на территории стран-участниц договора.

По данным портала businessinsider.com, 30 декабря более десятка министров иностранных дел стран НАТО ответили на обвинения письмом в Москву. В нём они заверили Кремль, что обмен данными с США исключён рамками действующего Договора об открытом небе.

Последняя попытка спасти договор будет предпринята 25 января на конференции между Россией и странами НАТО, подписавшими его.

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Страны
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
2020-й год
NATO
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