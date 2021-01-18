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РИА Новости

Эксперт оценил эффективность танка Т-14 "Армата" в сетецентрической войне

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Танк Т-14 "Армата" на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ
Танк Т-14 "Армата" на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Танк нового поколения Т-14 "Армата" получит наибольшие возможности по участию в сетецентрических боевых действиях, сообщил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

Как сообщил ранее источник РИА Новости, военные РФ протестировали сетецентрические возможности поступающих в войска танков Т-90М "Прорыв" в ходе учебно-боевой операции. Устанавливаемая на эти машины аппаратура единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ) позволяет объединить танки в информационную сеть и повышает их боевую эффективность.

По словам Мураховского, сетецентрический принцип предусматривает создание единого межвидового разведывательно-информационного пространства. Причём разведывательная составляющая аккумулирует сведения о противнике от всех источников, а информационная - интегрирует сведения о своих войсках.

"Сетецентрический принцип реализован в ЕСУ ТЗ, которой планируется оснастить дивизии и бригады Сухопутных войск РФ. Первые комплекты уже поступили в соединения 1-й танковой армии Западного военного округа. Для интеграции в ЕСУ ТЗ боевые машины нужно оснащать средствами визуализации информации и ее ввода. Такими терминалами оснащены модернизированные основные танки Т-90М", - отметил военный эксперт.

На данном этапе, пояснил Мураховский, это позволяет создавать разведывательно-огневые контуры для поражения целей в режиме времени, близком к реальному, а также сократить циклы боевого управления, обеспечивая информационное превосходство.

"Однако надо понимать, что в полной мере возможности ЕСУ ТЗ и сетецентрического принципа боевых действий будут достигнуты в танках следующего поколения Т-14 "Армата", в которых реализован "цифровой борт", способный обмениваться информацией в рамках единого разведывательно-информационного поля в автоматическом режиме, что создает предпосылки для роботизации боевых машин будущего", - подчеркнул эксперт.

Т-90М - модификация Т-90А, созданная в ходе опытно-конструкторской работы "Прорыв-3". Машина получила башню с многослойной броней, улучшенную гладкоствольную 125-миллиметровую пушку, защита танка усилена противокумулятивными решетками и комплексом динамической защиты "Реликт". Т-90М оснащен аппаратурой ЕСУ ТЗ и новой системой управления огнем "Калина".

Серийные поставки в Сухопутные войска новейших танков Т-14 "Армата" должны начаться в этом году. Машина получила необитаемую башню, которая вместе с боезапасом полностью изолирована от бронекапсулы, где размещен экипаж. Танк оснащен новыми радиоэлектронными системами, в частности, системой управления и радиолокационной станцией. "Армата" получила новый уровень защиты – кроме улучшенной динамической защиты, на танке применяется система активной защиты "Афганит".

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Афганистан
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Калина СУО
Реликт ДЗ
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4 комментария
№1
18.01.2021 10:57
Цитата, q
информационная - интегрирует сведения о своих войсках.
Вот, вот... И всё это идёт в эфир. Противнику надо только подобрать ключик к шифру...
А взломать шифр противник может с помощью супер-ЭВМ, которых у него как грязи, в том числе нового типа, заточенных под взломы шифров.
Вот все данные о наших войсках ЭСУ ТЗ и будет передавать противнику.
Цитата, q
обмениваться информацией в рамках единого разведывательно-информационного поля в автоматическом режиме,
То есть, постоянно светиться в электро-магнитном спектре вне зависимости от желания экипажа. Показывать своё точное местоположение.
ВЫВОД: воевать надо уметь без ЭСУ ТЗ. Своими глазами, своей головой.
0
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№2
18.01.2021 12:15
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №1
И всё это идёт в эфир. Противнику надо только подобрать ключик к шифру...
А взломать шифр противник может с помощью супер-ЭВМ, которых у него как грязи, в том числе нового типа, заточенных под взломы шифров.
Вот все данные о наших войсках ЭСУ ТЗ и будет передавать противнику.

Ну не все так уж мрачно.
Обмен информацией с танком идет конечно по радиоканалу, но с использованием как аппаратных, так и программных средств засекречивания. Коды меняются ежесуточно и для их расшифровки требуются огромные вычислительные мощности, пока не не достижимые. А кроме того, информация, которую можно добыть в тактическом звене актуальна в течение нескольких часов максимум. Далее владение ею теряет всякий смысл. Ну а чем выше уровень, тем серьезнее механизм шифрования и соответственно потребности для дешифрования.
+1
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№3
18.01.2021 17:43
Ну что же эти танки выходят на новый уровень боевой эффективности. Вопрос только в организации их серийного производства. Тут дела конечно похуже, жаль нет СССР. Вот была танковая мощь.
0
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№4
18.01.2021 19:35
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №1
А взломать шифр противник может с помощью супер-ЭВМ, которых у него как грязи, в том числе нового типа, заточенных под взломы шифров.

не назовите из той кучи суперЭВМ которых как грязи , которые смогут взломать например rijndael (aes 256) ?
0
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