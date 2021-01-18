Эксперт оценил эффективность танка Т-14 "Армата" в сетецентрической войне

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Танк нового поколения Т-14 "Армата" получит наибольшие возможности по участию в сетецентрических боевых действиях, сообщил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

Как сообщил ранее источник РИА Новости, военные РФ протестировали сетецентрические возможности поступающих в войска танков Т-90М "Прорыв" в ходе учебно-боевой операции. Устанавливаемая на эти машины аппаратура единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ) позволяет объединить танки в информационную сеть и повышает их боевую эффективность.

По словам Мураховского, сетецентрический принцип предусматривает создание единого межвидового разведывательно-информационного пространства. Причём разведывательная составляющая аккумулирует сведения о противнике от всех источников, а информационная - интегрирует сведения о своих войсках.

"Сетецентрический принцип реализован в ЕСУ ТЗ, которой планируется оснастить дивизии и бригады Сухопутных войск РФ. Первые комплекты уже поступили в соединения 1-й танковой армии Западного военного округа. Для интеграции в ЕСУ ТЗ боевые машины нужно оснащать средствами визуализации информации и ее ввода. Такими терминалами оснащены модернизированные основные танки Т-90М", - отметил военный эксперт.

На данном этапе, пояснил Мураховский, это позволяет создавать разведывательно-огневые контуры для поражения целей в режиме времени, близком к реальному, а также сократить циклы боевого управления, обеспечивая информационное превосходство.

"Однако надо понимать, что в полной мере возможности ЕСУ ТЗ и сетецентрического принципа боевых действий будут достигнуты в танках следующего поколения Т-14 "Армата", в которых реализован "цифровой борт", способный обмениваться информацией в рамках единого разведывательно-информационного поля в автоматическом режиме, что создает предпосылки для роботизации боевых машин будущего", - подчеркнул эксперт.

Т-90М - модификация Т-90А, созданная в ходе опытно-конструкторской работы "Прорыв-3". Машина получила башню с многослойной броней, улучшенную гладкоствольную 125-миллиметровую пушку, защита танка усилена противокумулятивными решетками и комплексом динамической защиты "Реликт". Т-90М оснащен аппаратурой ЕСУ ТЗ и новой системой управления огнем "Калина".

Серийные поставки в Сухопутные войска новейших танков Т-14 "Армата" должны начаться в этом году. Машина получила необитаемую башню, которая вместе с боезапасом полностью изолирована от бронекапсулы, где размещен экипаж. Танк оснащен новыми радиоэлектронными системами, в частности, системой управления и радиолокационной станцией. "Армата" получила новый уровень защиты – кроме улучшенной динамической защиты, на танке применяется система активной защиты "Афганит".