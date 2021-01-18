России предрекли возвращение в лунную программу вместе с Маском при Байдене

России предрекли возможное возвращение в число партнеров США по лунной программе, если при новом президенте Джо Байдене проект отдадут для реализации частному бизнесу, например, основателю SpaceХ Илону Маску. Такое мнение высказал РИА Новости эксперт в области космонавтики Андрей Ионин.

По его словам, Маск совместно с основателем Amazon Джеффом Безосом может захотеть реализовать лунную программу «Артемида» по возвращению людей на Луну усилиями частных компаний.

«Если Илон Маск с Джеффом Безосом такое предложение сформулируют, на что я надеюсь, то тогда Россия и другие страны смогут участвовать в проекте, поскольку, безусловно, Маск проект из панамериканского переформатирует в общечеловеческий», — предположил Ионин.

Также он напомнил, что проект был предложен действующим президентом США Дональдом Трампом и должен был быть реализован в конце несостоявшегося второго президентского срока. «Для Байдена согласиться с этим решением будет правильно, потому что этот проект ему не нужен. Это чужой "чемодан", тяжелый "чемодан" и непонятный ему "чемодан", поэтому, я думаю, он попытается привлечь на свою сторону Маска и передать ему этот проект», — отметил эксперт.

В мае 2020 года НАСА представило международное «Соглашение Артемиды» (Artemis Accords), в котором описаны международные правила освоения Луны и добычи полезных ископаемых на ее территории. Так, например, согласно десяти новым принципам, указанным в соглашении, теперь вводится понятие «безопасных зон» вокруг будущих лунных баз. Кроме того, НАСА предлагает публичный обмен полученными научными данными, а также регистрацию космических аппаратов на Луне.

В июне 2018 года издание NASASpaceFlight.com сообщило, что первая российская лунная миссия «Луна-25» («Луна-Глоб») сталкивается с техническими, политическими и баллистическими проблемами.

Последняя советская миссия на Луну («Луна-24»), в ходе которой на Землю со спутника были доставлены образцы грунта, состоялась в 1976 году. В ходе уже российской миссии «Луна-25» планируется отправка спускаемого аппарата, который должен совершить посадку в районе кратера Богуславский вблизи южного полюса Луны. Запуск российской миссии, изначально запланированной на 2016-й, неоднократно переносился. В настоящее время запуск «Луна-25» намечен на 2021 год.