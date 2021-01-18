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Известия.ru

Шесть Ан-124 впервые в истории одновременно поднялись в небо

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлен полет сразу шести военно-транспортных самолетов Ан-124 «Руслан». Подобный одновременный полет состоялся впервые в истории, сообщили представители ведомства в субботу, 16 января.

Полет прошел в Брянской области на высоте свыше 4 тыс. м. Управление самолетами осуществляли экипажи Сещинского и Тверского авиационных полков. Средняя скорость составила 500 км/ч, протяженность маршрута — 600 км.


В ходе полета были отработаны взлет, посадка, полеты по маршруту. Отмечается, что полеты проходили в сложных метеоусловиях, в том числе в связи с осадками, низкой облачностью и сильными порывами ветра.

Ан-124-100 способен поднять в воздух более 120 т груза и совершить полет на расстояние более 7 тыс. км.

Ан-124 — советский тяжелый дальний транспортный самолет. В производстве компонентов для него в СССР участвовали более сотни предприятий в России, Украине, Узбекистане и других советских республиках. После распада СССР и остановки серийного производства на заводах остался задел, дособранный в постсоветское время.

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Страны
Россия
Узбекистан
Украина
Продукция
Ан-124
Ан-124-100
Компании
Минoбороны РФ
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