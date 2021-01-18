Национальная стрелковая ассоциация США начала процедуру банкротства

Национальная стрелковая ассоциация (НСА) США, имеющая большое влияние во внутренней политике страны, формально начала процедуру банкротства и планирует перебазироваться в штат Техас. Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном в пятницу, 15 декабря.

В заявлении НСА констатируется, что она намерена свернуть деятельность в штате Нью-Йорк из-за «коррумпированной политической и нормативной среды». Ассоциация обратилась в суд в Далласе (штат Техас), рассматривающий дела, которые касаются банкротства, и начала процедуру реструктуризации, по итогам которой станет техасской неправительственной организацией.

На данный момент НСА базируется в штате Вирджиния, в штате Нью-Йорк она зарегистрирована в качестве неправительственной организации и по большей части занимается делами именно там.

В августе 2020 года генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс подала судебный иск с требованием расформировать ассоциацию. В ноябре прошлого года НСА получила штраф в размере $2,5 млн за нарушение законов о страховании.

В сентябре 2019 года Национальную стрелковую ассоциацию власти города Сан-Франциско (Калифорния) признали террористической организацией, что вызвало скандал в США.

Закон, принятый советом города, где НСА определяется как «внутренняя террористическая организация», является декларацией, не имеющей практического применения, но власти Сан-Франциско считают его первым шагом в борьбе с организацией.

НСА с ее 5 млн членов является крупнейшим оружейным лобби в США и имеет серьезный политический вес, активно спонсируя Республиканскую партию.