Войти
Известия.ru

На МКС приостановили поиск второго места утечки воздуха в модуле «Звезда»

465
0
0
Источник изображения: Фото: Роскосмос/Фёдор Юрчихин

Поиск второго места утечки воздуха в российском модуле «Звезда» на МКС прекратили до середины февраля. Об этом заявила директор отдела по МКС в штаб-квартире NASA Робин Гатенс.

Отмечается, что протекающий отсек изолирован. В феврале на американском грузовом корабле на МКС доставят компоненты воздуха для восполнения его утечки, пишет «РИА Новости».

Запуск грузового корабля «Прогресс МС-16» запланирован на 15 февраля. До этого времени отсек будут периодически наддувать, когда давление в нем будет опускаться ниже допустимого уровня. После прибытия «Прогресса МС-16» экипаж продолжит искать второе место утечки в промежуточной камере.


29 декабря генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин называл возможной причиной утечки воздуха и падения давления внутри космической станции приборы на американском сегменте.

Новую утечку воздуха на МКС обнаружили в середине декабря 2020 года. До этого, в октябре, экипаж МКС нашел трещину длиной 4,4–4,5 см в промежуточной камере российского модуля «Звезда», трещину временно загерметизировали.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
МКС
Прогресс ТГК
Похожие новости
02.12.2020
От «Клипера» до «Орла»
26.11.2019
Полетит - не полетит: у Роскосмоса есть замечания к "Прогрессу"
16.10.2019
Россия: лидерство в космосе уходит в прошлое (Eurasianet, США)
12.07.2019
В NASA уверены, что США так или иначе продолжат сотрудничество с Россией на МКС
18.11.2014
Русскоцентрическая орбита
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.01 20:41
  • 26
Иран ввел в строй «авианосец», переделанный из танкера
  • 18.01 19:54
  • 1
С дроном в разведку: стартует массовое оснащение армии квадрокоптерами
  • 18.01 19:35
  • 4
Эксперт оценил эффективность танка Т-14 "Армата" в сетецентрической войне
  • 18.01 19:30
  • 52
"Ангара" вместо "Енисея": в РАН притормозили с лунной ракетой
  • 18.01 18:58
  • 15
Какую боевую технику получит российская армия в 2021 году
  • 18.01 18:52
  • 101
Общество и война
  • 18.01 18:10
  • 3
Россия намерена штрафовать за использование спутникового интернета SpaceX Starlink
  • 18.01 17:33
  • 1
Корабль "Дмитрий Рогачёв" с ракетами "Калибр" пополнит средиземноморскую эскадру ВМФ России
  • 18.01 17:18
  • 5
Российские инженеры из стартапа Reasonance разработали беспроводной телевизор
  • 18.01 16:06
  • 20
"Мир изменится": чем армия России будет воевать в ближайшие годы
  • 18.01 16:04
  • 2
В "Ростехе" рассказали об экипировке солдата будущего "Сотник"
  • 18.01 12:55
  • 0
Военная доктрина Беларуси как основа строительства современной армии
  • 18.01 12:08
  • 2
США наказали Саддама как «отвязавшегося шакала»
  • 18.01 11:55
  • 1
Intel и AMD добавят технологию Secure Pluton в будущие процессоры
  • 18.01 11:47
  • 1
ИИ от Microsoft уже превосходит людей в понимании людской речи