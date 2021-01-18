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РИА Новости

Источник рассказал об успехах в испытании новейших танков Т-90М

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Танк Т-90М "Прорыв-3" на Тверской улице перед началом ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Танк Т-90М "Прорыв-3" на Тверской улице перед началом ночной репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Военные РФ проверили способность новейших танков Т-90М "Прорыв" действовать в едином информационном пространстве в рамках учебно-боевой сетецентрической операции, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, одно из преимуществ поступающих с 2020 года в войска новейших танков Т-90М - наличие аппаратуры единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ), позволяющей обмениваться данными в режиме реального времени.

"Способность новых танков Т-90М, оснащенных аппаратурой ЕСУ ТЗ, обмениваться данными онлайн друг с другом и с другими боевыми единицами была протестирована в учебно-боевых условиях, в том числе в обстановке радиоэлектронных помех", - рассказал собеседник агентства.

Источник добавил, что "по итогам испытаний, предварительно, было отмечено повышение боевой эффективности задействованных сил и средств и подтверждена возможность ведения сетецентрических боевых действий за счет ЕСУ ТЗ".

Аппаратура ЕСУ ТЗ делает участников боя частью сети, включающей различные разведывательные средства, системы наблюдения и наведения, беспилотники, боевые машины, средства поражения, автоматические системы управления и т. д. В результате достигается информационное и коммуникационное превосходство над противником, что в свою очередь повышает эффективность выполнения любых боевых задач.

Т-90М является новой модификацией Т-90А, созданной в ходе опытно-конструкторской работы "Прорыв-3". Машина получила башню новой конструкции с комбинированной броней, улучшенную гладкоствольную 125-миллиметровую пушку. Защита танка усилена противокумулятивными решетками и комплексом динамической защиты "Реликт".

Т-90М "Прорыв" оснащаются наиболее современной аппаратурой: кроме оборудования ЕСУ ТЗ, машина получила систему управления огнем "Калина".

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Страны
Россия
Продукция
Калина СУО
Реликт ДЗ
Т-90 "Владимир"
Проекты
2020-й год
БПЛА
ИТ
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