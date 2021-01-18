Войти
Известия.ru

В Пентагоне заявили об уважении к действиям России в военной сфере

751
0
0
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер признался, что с профессиональной точки зрения уважает то, как Россия действует в военной сфере. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства США в пятницу, 15 января.

Кроме того, Миллер отметил, что Россия «очень хорошо сыграла, имея плохие карты на руках», подразумевая экономическую ситуацию в РФ. Также и. о. министра добавил, что Соединенным Штатам следует избавить от мышления времен «холодной войны», пишет ТАСС.

5 января глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард заявил, что Россия и США действуют как ответственные великие державы благодаря Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Ранее, 4 января, Джек Салливан, которого Байден собирается назначить помощником по национальной безопасности, заявил, что обсуждение вопросов контроля над вооружениями и продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений отвечает интересам как России, так и США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ливан
Россия
США
Похожие новости
13.10.2020
Rai Al Youm (Великобритания): почему Египет решил послать военные корабли для участия в российских учениях в Черном море?
02.10.2020
США не наращивают военные силы на границах Белоруссии, не пытаются раздуть там "цветную революцию" - посол США в РФ
08.01.2020
Генсек ООН оценил обстановку в мире после убийства Сулеймани
22.11.2017
Чистка контрактов
08.09.2017
Израиль атаковал сирийский химзавод
11.12.2008
Американский радар для Израиля. Система засечет запуск любой ракеты за 2500 километров
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.01 20:41
  • 26
Иран ввел в строй «авианосец», переделанный из танкера
  • 18.01 19:54
  • 1
С дроном в разведку: стартует массовое оснащение армии квадрокоптерами
  • 18.01 19:35
  • 4
Эксперт оценил эффективность танка Т-14 "Армата" в сетецентрической войне
  • 18.01 19:30
  • 52
"Ангара" вместо "Енисея": в РАН притормозили с лунной ракетой
  • 18.01 18:58
  • 15
Какую боевую технику получит российская армия в 2021 году
  • 18.01 18:52
  • 101
Общество и война
  • 18.01 18:10
  • 3
Россия намерена штрафовать за использование спутникового интернета SpaceX Starlink
  • 18.01 17:33
  • 1
Корабль "Дмитрий Рогачёв" с ракетами "Калибр" пополнит средиземноморскую эскадру ВМФ России
  • 18.01 17:18
  • 5
Российские инженеры из стартапа Reasonance разработали беспроводной телевизор
  • 18.01 16:06
  • 20
"Мир изменится": чем армия России будет воевать в ближайшие годы
  • 18.01 16:04
  • 2
В "Ростехе" рассказали об экипировке солдата будущего "Сотник"
  • 18.01 12:55
  • 0
Военная доктрина Беларуси как основа строительства современной армии
  • 18.01 12:08
  • 2
США наказали Саддама как «отвязавшегося шакала»
  • 18.01 11:55
  • 1
Intel и AMD добавят технологию Secure Pluton в будущие процессоры
  • 18.01 11:47
  • 1
ИИ от Microsoft уже превосходит людей в понимании людской речи