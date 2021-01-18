В Пентагоне заявили об уважении к действиям России в военной сфере

Исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер признался, что с профессиональной точки зрения уважает то, как Россия действует в военной сфере. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства США в пятницу, 15 января.

Кроме того, Миллер отметил, что Россия «очень хорошо сыграла, имея плохие карты на руках», подразумевая экономическую ситуацию в РФ. Также и. о. министра добавил, что Соединенным Штатам следует избавить от мышления времен «холодной войны», пишет ТАСС.

5 января глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард заявил, что Россия и США действуют как ответственные великие державы благодаря Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

Ранее, 4 января, Джек Салливан, которого Байден собирается назначить помощником по национальной безопасности, заявил, что обсуждение вопросов контроля над вооружениями и продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений отвечает интересам как России, так и США.