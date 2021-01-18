Трамп распорядился минимизировать госзакупки из Китая

Действующий президент США Дональд Трамп в пятницу, 15 января, приказал сократить госзакупки из КНР, поскольку опасается, что китайские производители помогают своим военным. Об этом в своем заявлении сообщил советник главы государства по национальной безопасности Роберт О’Брайен. Документ опубликован на сайте Белого дома.

«Сегодня президент Дональд Трамп распорядился, чтобы министерства и ведомства рассмотрели применимые законы, нормы регулирования и правила и предложили изменения в политике и регулировании, в том числе возможные исполнительные указы, чтобы минимизировать приобретение товаров и услуг из КНР федеральным правительством», — отметил он.

Советник президента пояснил, что согласно закону, принятому в Китае в 2017 году, местные производители обязаны помогать местным силовикам, в том числе и в разведывательных целях, и защищать секретную информацию о деятельности разведки.

«Власти КНР под руководством Коммунистической партии Китая свободно могут принуждать и кооптировать производителей товаров и услуг в КНР против властей США с целью шпионажа и получения преимущества в информации», — убежден О’Брайен. По его мнению, принятые меры должны сократить возможность шпионажа.

Накануне администрация США добавила в запрещенный для местных инвесторов список девять китайских компаний, включая производителя смартфонов Xiaomi и авиакорпорацию Comac. Как уточняется, причиной такого решения стало подозрение в связи компаний с военными. Американских инвесторов обязали вывести активы из фирм, которые внесены в черный список. Сделать это необходимо до 11 ноября 2021 года.

В начале января стало известно, что в Штатах перестанут торговать акциями операторов связи Китая China Mobile, China Telecom и China Unicom. По мнению Белого дома, компании сотрудничают со спецслужбами Поднебесной.

Позже Нью-Йоркская фондовая биржа отказалась от намерения прекратить торговлю акциями трех крупных китайских компаний. Ими стали Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация CNOOC, PetroChina и крупнейший импортер нефти в КНР — Sinopec.