Войти
Известия.ru

Трамп распорядился минимизировать госзакупки из Китая

565
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/Carlos Barria

Действующий президент США Дональд Трамп в пятницу, 15 января, приказал сократить госзакупки из КНР, поскольку опасается, что китайские производители помогают своим военным. Об этом в своем заявлении сообщил советник главы государства по национальной безопасности Роберт О’Брайен. Документ опубликован на сайте Белого дома.

«Сегодня президент Дональд Трамп распорядился, чтобы министерства и ведомства рассмотрели применимые законы, нормы регулирования и правила и предложили изменения в политике и регулировании, в том числе возможные исполнительные указы, чтобы минимизировать приобретение товаров и услуг из КНР федеральным правительством», — отметил он.

Советник президента пояснил, что согласно закону, принятому в Китае в 2017 году, местные производители обязаны помогать местным силовикам, в том числе и в разведывательных целях, и защищать секретную информацию о деятельности разведки.

«Власти КНР под руководством Коммунистической партии Китая свободно могут принуждать и кооптировать производителей товаров и услуг в КНР против властей США с целью шпионажа и получения преимущества в информации», — убежден О’Брайен. По его мнению, принятые меры должны сократить возможность шпионажа.

Накануне администрация США добавила в запрещенный для местных инвесторов список девять китайских компаний, включая производителя смартфонов Xiaomi и авиакорпорацию Comac. Как уточняется, причиной такого решения стало подозрение в связи компаний с военными. Американских инвесторов обязали вывести активы из фирм, которые внесены в черный список. Сделать это необходимо до 11 ноября 2021 года.

В начале января стало известно, что в Штатах перестанут торговать акциями операторов связи Китая China Mobile, China Telecom и China Unicom. По мнению Белого дома, компании сотрудничают со спецслужбами Поднебесной.

Позже Нью-Йоркская фондовая биржа отказалась от намерения прекратить торговлю акциями трех крупных китайских компаний. Ими стали Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация CNOOC, PetroChina и крупнейший импортер нефти в КНР — Sinopec.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Компании
COMAC
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
25.11.2020
Новый удар по программе МС-21
06.11.2019
Новые базы: как США захватывают нефть в Сирии
15.03.2019
Последний Boeing — трудный самый: российские перевозчики отказываются от 737 МАХ 8
12.02.2018
Встаем на крыло. Каких успехов добилась отечественная гражданская авиация?
15.05.2017
Какой будет третья мировая
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.01 20:41
  • 26
Иран ввел в строй «авианосец», переделанный из танкера
  • 18.01 19:54
  • 1
С дроном в разведку: стартует массовое оснащение армии квадрокоптерами
  • 18.01 19:35
  • 4
Эксперт оценил эффективность танка Т-14 "Армата" в сетецентрической войне
  • 18.01 19:30
  • 52
"Ангара" вместо "Енисея": в РАН притормозили с лунной ракетой
  • 18.01 18:58
  • 15
Какую боевую технику получит российская армия в 2021 году
  • 18.01 18:52
  • 101
Общество и война
  • 18.01 18:10
  • 3
Россия намерена штрафовать за использование спутникового интернета SpaceX Starlink
  • 18.01 17:33
  • 1
Корабль "Дмитрий Рогачёв" с ракетами "Калибр" пополнит средиземноморскую эскадру ВМФ России
  • 18.01 17:18
  • 5
Российские инженеры из стартапа Reasonance разработали беспроводной телевизор
  • 18.01 16:06
  • 20
"Мир изменится": чем армия России будет воевать в ближайшие годы
  • 18.01 16:04
  • 2
В "Ростехе" рассказали об экипировке солдата будущего "Сотник"
  • 18.01 12:55
  • 0
Военная доктрина Беларуси как основа строительства современной армии
  • 18.01 12:08
  • 2
США наказали Саддама как «отвязавшегося шакала»
  • 18.01 11:55
  • 1
Intel и AMD добавят технологию Secure Pluton в будущие процессоры
  • 18.01 11:47
  • 1
ИИ от Microsoft уже превосходит людей в понимании людской речи