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Интерфакс-АВН

В ЕС надеются, что Россия пересмотрит свои планы выйти из Договора по открытому небу

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Жозеп Боррель
Жозеп Боррель.
Источник изображения: news.myseldon.com

Брюссель. 16 января. ИНТЕРФАКС - Объявленный выход России из Договора по открытому небу (ДОН) нанесет ущерб безопасности Европы, заявил "Интерфаксу" Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"В пятницу Министерство иностранных дел России объявило о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из Договора по открытому небу. Это не является немедленным выходом", - отметил пресс-секретарь.

"Договор по открытому небу - ключевой элемент нашей архитектуры контроля над вооружениями и жизненно важная мера укрепления доверия и безопасности. С момента вступления в силу в 2002 году это соглашение позволило провести более 1,5 тыс. наблюдательных миссий над территориями всех подписавших его государств. Договор обеспечивает прозрачность и предсказуемость. Это важный вклад в европейскую и глобальную безопасность и стабильность", - продолжил Стано.

"Возможный выход России из Договора по открытому небу подорвет усилия по укреплению доверия и нанесет ущерб безопасности нашего континента. Мы надеемся, что Россия пересмотрит свое намерение выйти из Договора", - сказал представитель Борреля.

В пятницу МИД РФ объявил, что Россия начинает процедуру выхода из Договора по открытому небу.

"В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования Договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН. По их завершении соответствующее уведомление будет направлено депозитариям", - говорится в заявлении МИД РФ.

На Смоленской площади отметили, что 22 ноября прошлого года США вышли из ДОН "под надуманным предлогом". "Тем самым был существенно нарушен баланс интересов государств-участников, достигнутый при заключении договора, нанесен серьезный ущерб его действию, подорвана роль ДОН как инструмента укрепления доверия и безопасности", - добавили в МИД РФ.

"Российская сторона выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям договора предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях. С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США", - говорится в заявлении.

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