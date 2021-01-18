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Интерфакс-АВН

Минобороны планирует провести реконструкцию спортивных объектов

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ЦСКА
ЦСКА
Источник изображения: function.mil.ru

Москва. 15 января. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны проведёт масштабную реконструкцию и модернизирует объекты ЦСКА, в том числе вместо Ледового дворца спорта клуба в Москве для спортсменов будет построена многофункциональная арена, сообщили журналистам в Минобороны РФ по результатам встречи руководства военного ведомства со спортсменами ЦСКА и Москвы.

Как рассказал на встрече первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов, Министерством обороны России ведется работа по оценке состояния всех объектов спортивной инфраструктуры, которые будут модифицированы и приведены к соответствующим современным нормам и требованиям.

"Мы сориентированы министром обороны России и имеем его прямое поручение - все эти изменения должны быть направлены на улучшение существующих условий. То, что подлежит ремонту - отремонтировать, то, что необходимо - реконструировать, а то, что нужно построить новое - построить", - подчеркнул первый замминистра.

По его словам, в результате ЦСКА получит самые современные базы для подготовки спортсменов.

В свою очередь статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков сообщил, что сейчас по поручению главы военного ведомства составляется перечень первоочередных объектов, финансирование которых планируется уже в этом году.

"В этот список войдут не только спортивные объекты Москвы. Речь также идет о Санкт-Петербурге, Севастополе, Чите и многих других городах", - сказал замминистра.

Он подчеркнул, что при проведении реконструкции и строительства объектов будет обеспечен непрерывный тренировочный процесс воспитанников спортшкол.

"У нас есть четко обозначенные принципы - не нарушить работу ни одной спортивной школы, не нарушить работу спортивных команд", - отметил Панков.

По словам Цаликова, все работы по реализации реконструкции и строительства новых объектов инфраструктуры ЦСКА в обязательном порядке будут обсуждаться со спортивной общественностью.

В настоящее время Министерство обороны Российской Федерации приступает к реализации проекта по строительству нового современного комплекса, включающего многофункциональную арену и ряд других спортивных объектов, на месте Ледового дворца спорта ЦСКА и прилегающей территории.

Как рассказали в военном ведомстве, мультифункциональные хоккейные площадки будущего комплекса позволят обеспечить тренировочный процесс и проведение соревнований, в том числе международного уровня, включая чемпионаты мира по хоккею и фигурному катанию.

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Спорт
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Россия
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Цаликов Руслан
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