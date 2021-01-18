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Военно-промышленный курьер

Перед уходом Трамп раздает санкции направо и налево

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Источник изображения: vpk-news.ru

Новые санкции США в отношении Кубы незаконны, заявил министр иностранных дел латиноамериканской республики Бруно Родригес.

«Осуждаю включение кубинских физических и юридических лиц администрацией Трампа в односторонние и незаконные списки как принудительную меру против нашей страны», - написал дипломат в Twitter.

По его словам, попытки изолировать Кубу исходят от режима, который оставляет после себя изоляцию и поражение во внешней политике.

Ранее Минфин США объявил о включении в санкционный список МВД Кубы и главы ведомства Ласаро Альберто Альвареса Касаса.

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  • В новости упоминаются
Страны
Куба
США
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