Перед уходом Трамп раздает санкции направо и налево

Новые санкции США в отношении Кубы незаконны, заявил министр иностранных дел латиноамериканской республики Бруно Родригес.

«Осуждаю включение кубинских физических и юридических лиц администрацией Трампа в односторонние и незаконные списки как принудительную меру против нашей страны», - написал дипломат в Twitter.

По его словам, попытки изолировать Кубу исходят от режима, который оставляет после себя изоляцию и поражение во внешней политике.

Ранее Минфин США объявил о включении в санкционный список МВД Кубы и главы ведомства Ласаро Альберто Альвареса Касаса.