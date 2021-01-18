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Военно-промышленный курьер

Снаряды на Украине делают на коленке

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Сумской области контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и блокировала схему поставок частям Вооруженных сил снарядов, которые не соответствуют техническим условиям.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным досудебного следствия, киевская коммерческая структура заключила государственный контракт с Министерством обороны на изготовление и поставку артиллерийских снарядов.

«Оперативники СБУ задокументировали, что коммерческая структура в рамках государственного оборонного заказа получила более 50 млн грн, при этом изготовленные по госзаказу снаряды оказались непригодными для использования», - говорится в сообщении.

Организованное дельцами производство снарядов, по предварительным заключениям, осуществлялось кустарным способом в неприспособленных помещениях. Согласно проведенным исследованиям, изготовленная таким образом военная продукция не соответствует техническим условиям и не может быть принята на вооружение ВСУ. В связи с этим указанные снаряды изъяты из возможного использования.

В рамках ранее начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование с целью установления всех лиц, причастных к преступной схеме, сообщает УНИАН.

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Страны
Украина
Проекты
Гособоронзаказ
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