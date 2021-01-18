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Космодром Восточный обзаведется своим аэропортом

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Источник изображения: vpk-news.ru

Роскосмос и АО «Крокус» заключили контракт на строительство аэропорта на космодроме Восточный, сообщили в госкорпорации.

«Госкорпорация «Роскосмос» приступила к созданию на космодроме Восточный аэропортового комплекса. В декабре 2020 года был заключен комплексный государственный контракт с единственным исполнителем работ - АО «Крокус», на счету которого более десятка успешно реализованных масштабных проектов, в том числе на Дальнем Востоке», - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, пишет Интерфакс, в будущем аэропорт может стать международным. Аэропорт будет обеспечивать прием и выпуск всех типов пассажирских, транспортных и специализированных самолетов, а также решение всего мероприятий комплекса поиска и спасания экипажей. Он сможет принимать самолеты Ан-124 и Ил-76.

 По данным госзакупок, на строительство выделено 35,28 млрд рублей. Первый этап, стоимостью 28 млрд рублей, должен быть завершен к 2025 году.

 Восточный - самый молодой космодром России. Первый пуск с космодрома был осуществлен в 2016 году. Всего за все время эксплуатации космодрома здесь были осуществлены пять пусков ракет-носителей семейства «Союз». В данный момент на космодроме идет строительство объектов второй очереди, которые позволят запускать с него ракеты семейства «Ангара».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-124
Ангара
Ил-76
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Восточный Космодром
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