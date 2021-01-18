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Naked Science

Конкурент Starlink привлек сотни миллионов инвестиций для запуска новых спутников

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Спутник OneWeb
Спутник OneWeb.
Источник изображения: OneWeb

OneWeb привлекла 400 миллионов долларов от SoftBank и Hughes Network Systems: это позволит компании продолжить развертывание спутниковой группировки.

Британский оператор OneWeb смог получить 350 миллионов инвестиций от SoftBank и 50 миллионов от Hughes Network Systems. Финансирование поможет компании продолжить развертывание группировки, состоящей из 648 спутников.

Финальные из этих космических аппаратов планируют запустить до конца 2022 года. На сегодня компания вывела на орбиту более 100 космических аппаратов: последнюю партию запустили в декабре с космодрома Восточный.

OneWeb предстоит нелегкая конкуренция с Starlink Илона Маска. В рамках этого проекта на орбиту уже вывели свыше 900 спутников.

Напомним, в марте OneWeb подала заявку о банкротстве. В числе причин тогда называли срыв договоренности с упомянутой выше японской холдинговой компанией Softbank, предполагавшей крупные инвестиции.

Главным фактором неудачи стала экономическая нестабильность, связанная с пандемией коронавируса. Новые инвестиции компания смогла найти минувшим летом.

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Страны
Великобритания
Япония
Персоны
Илон Маск
Проекты
Восточный Космодром
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