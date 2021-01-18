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ТАСС

Ижевский радиозавод диверсифицировал производство и вышел из списка предприятий ОПК

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ОАО «ИРЗ»
Логотип ОАО «Ижевский радиозавод».
Источник изображения: http://www.irz.ru/

Предприятие занимается разработкой аппаратуры в интересах ракетно-космической промышленности, железных дорог и нефтедобывающей отрасли

ИЖЕВСК, 15 января. /ТАСС/. Ижевский радиозавод, разрабатывающий в том числе аппаратуру в интересах ракетно-космической промышленности, вышел из реестра предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Удмуртии. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на брифинге.

В минувший четверг президент России Владимир Путин на встрече с главой Удмуртии обратил внимание на недостаточные темпы освоения выпуска гражданской продукции предприятиями ОПК региона. Как впоследствии сообщил Бречалов, предприятия оборонно-промышленного комплекса республики в целом готовы достигнуть уровня диверсификации производства в 40% к 2025 году, что выше плана на 10%.

"Исключили головное предприятие из реестра оборонных. Для чего? Чтобы они свободно могли экспортировать, а у них есть очень конкурентоспособная продукция", - сказал Бречалов.

Как уточнил министр промышленности и торговли региона Виктор Лашкарев, это связано с тем, что завод полностью диверсифицировал свое производство. По его словам, в целом на долю предприятий ОПК сейчас приходится 19,2% объема отгруженной продукции Удмуртии.

Ижевский радиозавод - группа компаний, которые разрабатывают и производят аппаратуру в интересах ракетно-космической промышленности, железных дорог и нефтедобывающей отрасли. Завод входил в список 12 предприятий ОПК, сейчас их 11, среди них - концерн "Калашников", Ижевский электромеханический завод "Купол", Ижевский мотозавод "Аксион-Холдинг", Воткинский завод, Чепецкий механический завод и Сарапульский электрогенераторный завод. Во всей отрасли промышленности работают порядка 150 тыс. человек.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Воткинский завод
ИРЗ ОАО
ИЭМЗ Купол
Концерн Калашников
ОПК АО
Персоны
Путин Владимир
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