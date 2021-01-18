Корабль Северного флота "Снежногорск" вышел в море на маневры

МОСКВА, 15 января/ Радио Sputnik. Малый противолодочный корабль (МПК) Кольской флотилии разнородных сил Северного флота "Снежногорск" вышел 15 января в Баренцево море для выполнения артиллерийских стрельб, сообщает портал EADaily.

Корабль"Снежногорск" имеет на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Он предназначен для поиска и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне.

"Экипаж корабля проведет ряд общекорабельных учений по противолодочной и противовоздушной обороне, а также по борьбе за живучесть. Расчеты корабельных артиллерийских комплексов АК-176М и АК-630М выполнят артиллерийские стрельбы по береговым, надводным и воздушным целям", – сообщила пресс-служба Северного флота.

Там добавили, что экипажу предстоит отработать ряд элементов противодиверсионной обороны корабля и провести тренировки по маневрированию в условиях ограниченной видимости и интенсивного судоходства.

Ранее радио Sputnik сообщило о публикации фото кораблей НАТО в акватории Баренцева моря.

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