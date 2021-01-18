"Ответка" США: политолог о выходе РФ из "Открытого неба"

МОСКВА, 15 января/ Радио Sputnik. Решение России выйти из Договора по открытому небу (ДОН) означает, по сути, ответную реакцию российской стороны на решения властей Америки в сфере безопасности. Об этом в интервью телеканалу "360" рассказал политолог Илья Гращенков.

"Выход России из Договора по открытому небу – де-факто "ответка" на решения США, которые вышли из договора в ноябре прошлого года. Это означает завершение целой эпохи мирного существования двух бывших сверхдержав, которые в "холодную войну" конкурировали друг с другом за оружие, а потом был принят Договор по открытому небу, который позволял установить контроль за военными и прочими объектами", – объяснил он.

Политолог напомнил, что американцы решили выйти из Договора под надуманным предлогом, обвинив российскую сторону в использовании "открытого неба", чтобы следить за действиями Вашингтона.

С выходом США из Договора, он утрачивает изначальный смысл своего существования, считает политолог.

ДОН был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Россия инициирует выход из Договора об открытом небе.