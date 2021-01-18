"Калашников" расширил выпуск гражданской продукции на мощностях в Ижевске

Ключевыми направлениями являются судостроение, станкостроение, беспилотные летательные аппараты, гражданское стрелковое оружие, медицинская техника и высококачественный инструмент

ТАСС, 15 января. Группа компаний (ГК) "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех") увеличила выпуск продукции гражданского назначения в рамках программы диверсификации на производственной площадке в Ижевске (Удмуртия). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Калашников" расширяет спектр гражданской продукции, выпускаемой на площадке в Ижевске. В целом гражданское направление за 2020 год показало положительную динамику в сравнении с предыдущим годом. На ижевских площадках соотношение военной и гражданской продукции на сегодняшний день составляет порядка 80% и 20%", - проинформировали в "Калашникове".

Как отметили в ГК, "ключевыми направлениями в части диверсификации для "Калашникова" являются судостроение, станкостроение, беспилотные летательные аппараты, гражданское стрелковое оружие, медицинская техника и высококачественный инструмент и оборудование".

За последнее время "Калашников" существенно нарастил объемы производства гражданского стрелкового оружия. "По гражданскому стрелковому оружию нам удалось увеличить объем выручки в России на 30%, за рубежом - на 17%. На внешнем рынке ключевыми регионами реализации гражданского стрелкового оружия являются страны СНГ, Ближнего Востока, Африки и Азии", - проинформировали в пресс-службе.

Как отметили в ГК, на долю новейшего гражданского оружия "Калашникова", в том числе карабинов TR9, TR3 и "Сайга-308", приходится около 1 млрд рублей в общей выручке от реализации продукции данной категории. "Для укрепления своих позиций в ближайшее время мы планируем вывести ряд новых продуктов на рынок гражданского стрелкового оружия, в частности карабин АКВ-521 в калибре 5,45 мм и гладкоствольный карабин Baikal 145 "Лось" под патрон типа Lancaster ("Ланкастер")", - сообщили в "Калашникове".

Новейшие образцы гражданской продукции "Калашникова" были представлены на форуме "Армия-2020". В частности, концерн продемонстрировал гибридный станок IZH H600, "умное" ружье МР-155 Ultima и электрический мотоцикл ИЖ-49.

Поручения по диверсификации в Удмуртии

В четверг президент России Владимир Путин на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым обратил внимание на недостаточные темпы освоения выпуска гражданской продукции предприятиями ОПК региона. Как впоследствии сообщил Бречалов, предприятия оборонно-промышленного комплекса Удмуртии в целом готовы достигнуть уровня диверсификации производства в 40% к 2025 году, что выше плана на 10%.