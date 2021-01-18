Беспилотный корабль доказал профпригодность

Американский флот активно движется к вооружению кораблями-беспилотниками. Сегодня, 15 января, портал navaltoday.com сообщил о том, что прототип большого надводного дрона успешно прошёл ряд испытаний и даже поучаствовал в военных учениях.

Программа Ghost Fleet Overlord, также известная как LUSV, доказала свою готовность к внедрению в вооружённые силы. В ходе последних испытаний прототип дрона в автономном режиме преодолел свыше 4700 миль, после чего присоединился к учениям ВМС США, где также без вмешательства экипажа преодолел почти 1000 миль.

Прототип беспилотного корабля программы LUSV Ghost Fleet Overlord на базе коммерческого судна Источник изображения: navaltoday.com

В Управлении стратегических возможностей (SCO) Минобороны США указывают, что надводный беспилотник не просто следует по прямой. Автономная система управления позволяет избегать столкновений, а также действует в рамках морских правил. Удалённое управление безэкипажным кораблем потребовалось только при прохождении им Панамского канала на пути от побережья Мексиканского залива до побережья Калифорнии.

С сентября прошлого года программа Ghost Fleet Overlord перешла на второй этап, когда корабль оснащается боевыми системами и правительственными системами управления. Уже до конца этого года подрядчик должен передать специальному подразделению ВМС США Surface Development Squadron One первые два образца для дальнейших испытаний.

LUSV является частью масштабной программы создания беспилотного флота Unmanned Surface Vessel (USV). Программы MUSV (Medium Unmanned Surface Vehicles) LUSV (Large Unmanned Surface Vehicles) и XLUUV (Extra-Large Unmanned Undersea Vehicles) должны положить начало полноценному беспилотному флоту, способному долгое время действовать автономно (в том числе во время боевых операций).