Потерял смысл. Военные эксперты о выходе РФ из Договора по открытому небу

Россия выходит из Договора по открытому небу, сообщил МИД РФ. В эфире радио Sputnik свой взгляд на ситуацию высказали военные эксперты Юрий Котенок и Дмитрий Литовкин.
Россия начала выход из Договора по открытому небу (ДОН), сообщает МИД.
Там пояснили, что решение США покинуть соглашение "под надуманным предлогом" нарушило баланс интересов участников и подорвало роль ДОН "как инструмента укрепления доверия и безопасности".
Москва выдвигала предложения по поддержанию жизнеспособности в новых условиях договора, но не получила поддержки со стороны союзников США, отметили во внешнеполитическом ведомстве.
После завершения всех внутригосударственных процедур по выходу из ДОН Москва направит уведомление его депозитариям, добавили на Смоленской площади.
В эфире радио Sputnik военный обозреватель, главный редактор портала "Сегодня.ру" Юрий Котенок высказал мнение, что выход России из договора – это вполне оправданный шаг.
Военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса, ответственный редактор "Независимого военного обозрения" Дмитрий Литовкин, в свою очередь, отметил, что российская сторона не случайно выдвигала предложения по поддержанию жизнеспособности договора в новых условиях.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
Участниками договора до последнего времени были 34 государства. В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора. Поводом для этого, по утверждению Вашингтона, неоднократные нарушения со стороны России. В частности, США обвинили Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения".
Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора.
В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение Вашингтона делает договор нежизнеспособным.