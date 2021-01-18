Потерял смысл. Военные эксперты о выходе РФ из Договора по открытому небу

Россия выходит из Договора по открытому небу, сообщил МИД РФ. В эфире радио Sputnik свой взгляд на ситуацию высказали военные эксперты Юрий Котенок и Дмитрий Литовкин.

Россия начала выход из Договора по открытому небу (ДОН), сообщает МИД.

Там пояснили, что решение США покинуть соглашение "под надуманным предлогом" нарушило баланс интересов участников и подорвало роль ДОН "как инструмента укрепления доверия и безопасности".

Москва выдвигала предложения по поддержанию жизнеспособности в новых условиях договора, но не получила поддержки со стороны союзников США, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

После завершения всех внутригосударственных процедур по выходу из ДОН Москва направит уведомление его депозитариям, добавили на Смоленской площади.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель, главный редактор портала "Сегодня.ру" Юрий Котенок высказал мнение, что выход России из договора – это вполне оправданный шаг.

"О реальном партнерстве со странами Запада, с членами НАТО сейчас речи не идет. Альянс неоднократно заявлял о том, что замораживает фактически все контакты с Россией из-за высокого градуса конфронтации. Значит, тем более логичен выход России из этого договора – никакой пользы он в данных условиях не несет. У нас есть другие возможности отслеживать ситуацию с точки зрения военной и военно-технической информации. Россия располагает группировкой спутников, которые позволяют решать весь спектр подобных задач. А Договор по открытому небу – это акт о добрых намерениях. Теперь он, видимо, потерял смысл, учитывая реальное положение дел и учитывая, что нас "обкладывают" по периметру базами, средствами слежения и ударными системами вооружений", – сказал Юрий Котенок.

Военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса, ответственный редактор "Независимого военного обозрения" Дмитрий Литовкин, в свою очередь, отметил, что российская сторона не случайно выдвигала предложения по поддержанию жизнеспособности договора в новых условиях.

"США не хотят участвовать в этом договоре, вышли из него, при этом Америка является главным спонсором Североатлантического альянса. Страны Европы, которые входят в альянс, хотели бы сохранить этот договор. Но мы не можем гарантировать, что та развединформация, которая собирается в ходе совместных полетов, не будет передаваться Вашингтону. То есть получается, что Россия находится в ущербном положении. При этом количество разведывательных полетов вдоль нашей границы возрастает в геометрической прогрессии, натовские корабли, в том числе американские, заходят в те моря, которые являются для нас ключевыми. Идет усиление противостояния двух систем, хотя на сегодняшний день для этого серьезных предпосылок могло бы и не быть", – сказал Дмитрий Литовкин в эфире радио Sputnik.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

Участниками договора до последнего времени были 34 государства. В конце мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из договора. Поводом для этого, по утверждению Вашингтона, неоднократные нарушения со стороны России. В частности, США обвинили Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения".

Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора.

В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение Вашингтона делает договор нежизнеспособным.