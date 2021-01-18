Войти
РИА Новости

Пушков прокомментировал выход России из Договора по открытому небу

504
0
0
Самолёт авиационного наблюдения Ту-214ОН ("Открытое небо")
Самолёт авиационного наблюдения Ту-214ОН ("Открытое небо").
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал в Twitter выход России из Договора по открытому небу закономерным решением.

Ранее Москва запустила процедуру выхода из соглашения из-за аналогичного решения Вашингтона.

"После выхода США из договора, он стал нежизнеспособным. И даже вредным для нашей страны, поскольку ставил бы нас в неравноправное положение", — отметил сенатор.

Он добавил, что американская сторона даже после выхода получала бы всю информацию о российских вооруженных силах от своих союзников по НАТО.

В российском внешнеполитическом ведомстве ранее объяснили решение выйти из договора "отсутствием прогресса" в устранении помех для его работы в новых условиях.

Договор по открытому небу

Договор по открытому небу подписали в 1992 году, он стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Соглашение действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

Участниками договора до последнего времени были 34 государства. В мае президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения. Поводом для этого, по утверждению Вашингтона, стали неоднократные нарушения со стороны России.

В частности, США обвинили Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США.

В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение Вашингтона делает договор нежизнеспособным.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Похожие новости
28.09.2020
Foreign Policy (США): почему Европа побеждает
03.03.2020
В сети сообщают о приземлении нескольких военных транспортников Ил-76 на базе «Хмеймим»
23.12.2019
Что немцу хорошо: каким будет новый бундесвер
22.04.2019
Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США
01.03.2018
Угроза или блеф: нужно ли миру бояться нового оружия России
11.10.2016
Главное — холодный разум и вера в НАТО (Latvijas Avize, Латвия)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.01 20:41
  • 26
Иран ввел в строй «авианосец», переделанный из танкера
  • 18.01 19:54
  • 1
С дроном в разведку: стартует массовое оснащение армии квадрокоптерами
  • 18.01 19:35
  • 4
Эксперт оценил эффективность танка Т-14 "Армата" в сетецентрической войне
  • 18.01 19:30
  • 52
"Ангара" вместо "Енисея": в РАН притормозили с лунной ракетой
  • 18.01 18:58
  • 15
Какую боевую технику получит российская армия в 2021 году
  • 18.01 18:52
  • 101
Общество и война
  • 18.01 18:10
  • 3
Россия намерена штрафовать за использование спутникового интернета SpaceX Starlink
  • 18.01 17:33
  • 1
Корабль "Дмитрий Рогачёв" с ракетами "Калибр" пополнит средиземноморскую эскадру ВМФ России
  • 18.01 17:18
  • 5
Российские инженеры из стартапа Reasonance разработали беспроводной телевизор
  • 18.01 16:06
  • 20
"Мир изменится": чем армия России будет воевать в ближайшие годы
  • 18.01 16:04
  • 2
В "Ростехе" рассказали об экипировке солдата будущего "Сотник"
  • 18.01 12:55
  • 0
Военная доктрина Беларуси как основа строительства современной армии
  • 18.01 12:08
  • 2
США наказали Саддама как «отвязавшегося шакала»
  • 18.01 11:55
  • 1
Intel и AMD добавят технологию Secure Pluton в будущие процессоры
  • 18.01 11:47
  • 1
ИИ от Microsoft уже превосходит людей в понимании людской речи