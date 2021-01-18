Пушков прокомментировал выход России из Договора по открытому небу

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков назвал в Twitter выход России из Договора по открытому небу закономерным решением.

Ранее Москва запустила процедуру выхода из соглашения из-за аналогичного решения Вашингтона.

"После выхода США из договора, он стал нежизнеспособным. И даже вредным для нашей страны, поскольку ставил бы нас в неравноправное положение", — отметил сенатор.

Он добавил, что американская сторона даже после выхода получала бы всю информацию о российских вооруженных силах от своих союзников по НАТО.

В российском внешнеполитическом ведомстве ранее объяснили решение выйти из договора "отсутствием прогресса" в устранении помех для его работы в новых условиях.

Договор по открытому небу

Договор по открытому небу подписали в 1992 году, он стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Соглашение действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

Участниками договора до последнего времени были 34 государства. В мае президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения. Поводом для этого, по утверждению Вашингтона, стали неоднократные нарушения со стороны России.

В частности, США обвинили Москву в том, что она пользуется "Открытым небом" как инструментом "военного принуждения". Россия неоднократно отвергала обвинения США.

В ночь на 22 ноября прошлого года США завершили процедуру выхода.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение Вашингтона делает договор нежизнеспособным.