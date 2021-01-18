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Российская газета

Танкам Т-34 со снятыми башнями нашли новое применение во Вьетнаме

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Источник изображения: rg.ru

Поставленные Советским Союзом средние Т-34-85 в 60-70-е были одними из основных танков вооруженных сил Вьетнама. Они сражались с американскими оккупантами, войсками сайгонского режима, участвовали в боях с китайцами в феврале-марте 1979 года.

Позже эта уже порядком устаревшая техника стала выводиться на базы хранения, но до сих пор небольшое количество продолжает нести службу в частях береговой обороны.

У некоторых танков сняли башни, после чего установили их в качестве неподвижных огневых точек.

Сами же танки были превращены в бронированные ремонтные эвакуационные машины и артиллерийские тягачи.

Их также стали использовать для вывоза раненых с поля боя. Для этого на крыше корпуса установлены специальные надстройки, а по бортам имеются контейнеры для оборудования.

Конечно, такие необычные "скорые" вряд ли являются комфортными, но они способны пройти там, куда заказан путь медицинской колесной технике. Плюс имеющаяся броня может неплохо защитить от пуль, в том числе крупнокалиберных пулеметов, а также от осколков мин и снарядов.

Ранее сообщалось, что для обеспечения миротворческих операций Организации Объединенных Наций во Вьетнаме модернизировали БТР-152. У него доработали корпус, установили новый двигатель, систему видеонаблюдения и кондиционер. В настоящее время этот бронетранспортер выполняет специальные задачи в Южном Судане.


Алексей Брусилов

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Вьетнам
Китай
Судан
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MAN
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