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ТАСС

Роскосмос приступил к созданию аэропорта на космодроме Восточный

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Космодром Восточный
Космодром Восточный.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

В госкорпорации сообщили, что единственным исполнителем работ будет АО "Крокус", с которым в декабре заключили госконтракт

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Роскосмос начал создание аэропорта на первом российском гражданском космодроме Восточный. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении госкорпорации.

"Госкорпорация "Роскосмос" приступила к созданию на космодроме Восточный Аэропортового комплекса", - отметили в Роскосмосе.

Как уточнили в госкорпорации, единственным исполнителем работ будет АО "Крокус", с которым в декабре был заключен госконтракт. "Критическая важность создания и ввода в эксплуатацию объекта обоснована необходимостью использования тяжелых самолетов транспортной авиации для доставки на космодром крупногабаритных составных частей пилотируемого транспортного корабля нового поколения, космических аппаратов различного назначения, изделий ракетно-космической техники и испытательного оборудования, которые не могут быть доставлены железнодорожным или автомобильным транспортом", - подчеркнули в Роскосмосе.

В планах госкорпорации создание аэропортового комплекса для приема всех типов пассажирских, транспортных и специализированных самолетов, а также обеспечение всех мероприятий, связанных с поиском и спасанием экипажей, обеспечением функционирования комплекса эксплуатации районов падения отделяющихся частей ракет с задействованием всех видов авиационной составляющей. "В дальнейшем <...> целесообразно рассмотреть вопрос придания аэропорту космодрома статуса международного", - добавили в Роскосмосе.

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по капитальному строительству и техническому перевооружению отрасли Татьяна Андреева-Янская сообщила журналистам, что возведение аэропорта должно завершиться в 2023 году. По ее словам, он будет предназначен как для грузовых, так и для пассажирских перевозок. Аэровокзал будет рассчитан на пассажиропоток 200 человек.

В конце декабря 2020 года замгендиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) по созданию космодрома Восточный Сергей Костарев сообщил в интервью журналу "Русский космос", что строительство аэропорта на космодроме Восточный завершится в 2024 году.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Восточный Космодром
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