Турция обсудит с РФ дальнейшие поставки С-400

Стамбул. 15 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Власти Турции планируют в конце января обсудить с Россией вопрос о возможных дальнейших поставках систем ПВО С-400, заявил в пятницу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По сообщению турецких СМИ, он пояснил, что Анкара планирует "обсудить многие вопросы, в том числе и этот".

Эрдоган предупредил, что Турция будет самостоятельно принимать решение по вопросу о поставках и не собирается спрашивать у США разрешения на них.

По его словам, "ни одна страна не вправе вмешиваться и определять политику Турции в оборонной сфере". Эрдоган подчеркнул, что решения в данной сфере - суверенное право Анкары.

В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, поскольку считали, что Россия может использовать их для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть ЗРС С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot.

Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35A в июле прошлого года сразу после того, как Турция приобрела С-400.

Эрдоган ранее также заявлял, что считает проявлением неуважения планы США по введению санкций против Анкары за покупку у России систем С-400.

С-400 "Триумф" - ЗРС дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"), способная на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

С-400 стоит на вооружении Воздушно-космических сил России. Система предназначена для поражения самолётов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Россия поставила С-400 по контракту в Китай и Турцию. В 2021 году должна начаться поставка этих систем в Индию.

Накануне о подготовке контракта с Россией на поставку С-400 сообщило Минобороны Белоруссии.