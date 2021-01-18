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Интерфакс-АВН

Корабль "Дмитрий Рогачёв" с ракетами "Калибр" пополнит средиземноморскую эскадру ВМФ России

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Патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" проекта 22160 на специальном учении сил Черноморского флота по пополнению запасов материальных средств кораблей и оказанию помощи аварийным кораблям и судам, август 2019 года
Патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" проекта 22160 на специальном учении сил Черноморского флота по пополнению запасов материальных средств кораблей и оказанию помощи аварийным кораблям и судам, август 2019 года.
Источник изображения: министерство обороны России

Москва. 15 января. ИНТЕРФАКС - Патрульный корабль "Дмитрий Рогачёв" начал прохождение проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря, сообщил в пятницу Черноморский флот (ЧФ).

"Экипаж корабля совершает переход из Чёрного в Средиземное море, где будет выполнять задачи в составе постоянного оперативного соединения Военно-морского флота (ВМФ) России", - говорится в сообщении.

"Дмитрий Рогачёв" пополнит группировку ВМФ в соответствии с планом деятельности сил ЧФ, говорится в пресс-релизе.

Патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" проекта 22160 построен на Зеленодольском заводе имени Горького и спущен на воду в 2017 году. Основным ударным вооружением кораблей данного проекта являются крылатые ракеты "Калибр-НК".

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Компании
ЗДЗ Горького
Проекты
22160
Калибр КР
ЧФ
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1 комментарий
№1
18.01.2021 17:33
Цитата, q
Патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" проекта 22160 построен на Зеленодольском заводе имени Горького и спущен на воду в 2017 году. Основным ударным вооружением кораблей данного проекта являются крылатые ракеты "Калибр-НК".
Интересное заявление.
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