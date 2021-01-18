Корабль "Дмитрий Рогачёв" с ракетами "Калибр" пополнит средиземноморскую эскадру ВМФ России

Патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" проекта 22160 на специальном учении сил Черноморского флота по пополнению запасов материальных средств кораблей и оказанию помощи аварийным кораблям и судам, август 2019 года.

Москва. 15 января. ИНТЕРФАКС - Патрульный корабль "Дмитрий Рогачёв" начал прохождение проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря, сообщил в пятницу Черноморский флот (ЧФ).

"Экипаж корабля совершает переход из Чёрного в Средиземное море, где будет выполнять задачи в составе постоянного оперативного соединения Военно-морского флота (ВМФ) России", - говорится в сообщении.

"Дмитрий Рогачёв" пополнит группировку ВМФ в соответствии с планом деятельности сил ЧФ, говорится в пресс-релизе.

Патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" проекта 22160 построен на Зеленодольском заводе имени Горького и спущен на воду в 2017 году. Основным ударным вооружением кораблей данного проекта являются крылатые ракеты "Калибр-НК".