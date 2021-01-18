Убийцу иранского генерала протестируют в Арктике

В отчете за 2020 год Управления по тестированию и оценке Пентагона утверждается, что высокоточная ракета AGM-179A Joint Air-to-Ground Missile (JAGM) класса «воздух-земля», вероятно, использованная для убийства иранского генерала Касема Сулеймани, будет испытана в Арктике.

Об этом сообщает The Drive.

Американское издание пишет, что в опубликованном документе отмечается «необходимость проведения испытаний в экстремальных холодных погодных условиях для оценки способности оружия действовать в становящемся стратегически важном арктическом регионе».

Там же сообщается, что при эксплуатации AGM-179A JAGM выявлен ряд сложностей с данной ракетой, в частности ранняя детонация боеголовки и проблема интеграции оружия с ударным вертолетом.