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Убийцу иранского генерала протестируют в Арктике

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Источник изображения: vpk-news.ru

В отчете за 2020 год Управления по тестированию и оценке Пентагона утверждается, что высокоточная ракета AGM-179A Joint Air-to-Ground Missile (JAGM) класса «воздух-земля», вероятно, использованная для убийства иранского генерала Касема Сулеймани, будет испытана в Арктике.

Об этом сообщает The Drive.

Американское издание пишет, что в опубликованном документе отмечается «необходимость проведения испытаний в экстремальных холодных погодных условиях для оценки способности оружия действовать в становящемся стратегически важном арктическом регионе». 

Там же сообщается, что при эксплуатации AGM-179A JAGM выявлен ряд сложностей с данной ракетой, в частности ранняя детонация боеголовки и проблема интеграции оружия с ударным вертолетом.

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Продукция
JAGM
Проекты
2020-й год
Арктика
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