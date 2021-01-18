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Naked Science

SpaceX выиграла контракты по запуску трех миссий на Луну

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Посадочный модуль Nova-C способен доставить на поверхность Луны 100 килограмм полезного груза, а также обеспечить его электропитанием и связью с Землей. Максимальная потребляемая мощность — 200 ватт, канал передачи данных — до 6 мегабит
Посадочный модуль Nova-C способен доставить на поверхность Луны 100 килограмм полезного груза, а также обеспечить его электропитанием и связью с Землей. Максимальная потребляемая мощность — 200 ватт, канал передачи данных — до 6 мегабит.
Источник изображения: Intuitive Machines

В ближайшие два кода SpaceX отправит к естественному спутнику Земли как минимум три посадочных модуля. Все они разработаны частными космическими компаниями по заказу NASA в рамках программы Коммерческой доставки полезной нагрузки на Луну (CLPS).

Как пишет портал Spacenews, SpaceX выбрана победителем в конкурсе по отправке к Луне миссии IM-2 с помощью ракеты Falcon 9 в 2022 году или позднее. Этот полет — уже второй запланированный компанией Intuitive Machines, которая занимается созданием лунного посадочного модуля Nova-C. Первый должен состояться в октябре 2021 года и тоже подразумевает использование ракеты SpaceX. Сразу пять научных приборов NASA будут доставлены в Океан Бурь, расположенный на видимой стороне Луны.

В рамках миссии IM-2 платформа Nova-C также будет нести инструменты, разработанные по заказу или непосредственно подразделениями Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Среди них — эксперимент PRIME-1, цель которого — поиск водяного льда под поверхностью южного полюса Луны. Специальная буровая установка проникнет под реголит и подтвердит или опровергнет данные дистанционного анализа.

От наличия льда в полярных областях спутника зависит возможность строительства обитаемой базы в недалеком будущем. Если воды окажется недостаточно, проект придется серьезно пересмотреть. Конечно, речь идет уже о миссиях после программы «Артемиды», которая запланирована на вторую половину 2020-х.

Помимо двух миссий Intuitive Machines в 2021 и 2022 годах, SpaceX предстоит отправить к естественному спутнику Земли еще один проект. Частная космическая компания Masten Space Systems также выиграла грант NASA в рамках CLPS и должна поместить свою посадочную платформу XL-1 на южном полюсе Луны в 2022 году. Контракт на запуск не конкретизирует тип носителя: SpaceX имеет право самостоятельно выбирать ракету. Так что есть все шансы увидеть, как через год-полтора к Луне отправится один из первых Starship с полезной нагрузкой.

Программа Commercial Lunar Payload Services (CLPS) запущена NASA с целью удешевить исследования Луны. Идея проста: не повторять путь середины XX века и не решать полностью с нуля все возникающие задачи. Когда готовилась высадка на Луну более полувека назад, американское аэрокосмическое управление контролировало все этапы проекта и производственные цепочки, а также формировало заказы, разрабатывало документацию и техзадания. Теперь NASA поступает иначе: ставит задачу и объявляет конкурс. Например, нужно за определенную сумму доставить на лунную поверхность 100 килограммов груза. И пусть частные компании сами решают, как они это сделают.

Такой подход позволяет высвободить ресурсы NASA для решения фундаментальных задач и заметно сэкономить бюджет на крупномасштабных миссиях. В рамках CLPS заказы на доставку полезной нагрузки на Луну получили три компании: Intuitive Machines, Masten Space Systems и Astrobotic. Они вольны сами выбирать способ запуска, поэтому первые две, как сказано выше, отправятся на ракетах SpaceX, а вот последняя выбрала Vulcan с разгонным блоком Centaur. Это носитель, разрабатываемый United Launch Alliance (ULA), и его первый полет должен состояться в конце 2021 года, как раз с нагрузкой частной космической компании. Основная миссия Astrobotic по контрактам CLPS запланирована на 2023-й. Посадочный модуль Peregrine должен доставить на южный полюс Луны созданный NASA ровер VIPER.

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Страны
США
Компании
NASA
SpaceX
ULA
Проекты
Луна
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