Нидерланды сменят башни своим БМП

БМП CV90 нидерландской армии достигли «средины срока жизни». Вчера, 14 января, компания BAE Systems объявила о подписании контракта с Минобороны Нидерландов на модернизацию 122 боевых машин.

Общая стоимость контракта оценивается в $500 млн. За эти деньги глубокой модернизации подвергнутся 122 БМП CV90. Кроме того, договор включает опцион на модернизацию ещё 19 БМП.

Рендер БМП CV90 с новой башней Источник изображения: baesystems.com

Основой модернизации станет новая башня. «Положение основного орудия изменено, чтобы обеспечить ещё лучший баланс машины и открыть новые способы использования разнообразного вооружения для повышения летальности. Изменения также обеспечат значительные улучшения эргономики в интересах экипажа машины», — сообщили в пресс-службе BAE Systems.

Боевая машина пехоты CV9035 Источник изображения: baesystems.com

«Это важный шаг к тому, чтобы наши боевые машины пехоты и наша армия были хорошо подготовлены на многие годы вперёд. Эта модернизация также приведёт к снижению стоимости эксплуатации транспортных средств и одновременно с этим обеспечит безопасность наших солдат перед лицом новых угроз», — рассказал полковник Норберт Мёркенс, руководитель стратегии и планирования Королевской армии Нидерландов.

CV90 — шведская боевая машина пехоты, разработанная фирмой Hägglunds (входит в состав BAE Systems). Серийное производство машины стартовало в 1993 году. По данным на 2016 год, было выпущено около 1200 единиц в различных модификациях (CV9030 — с 30-мм орудием, CV9035 и CV9040 — с 35-мм и 40-мм орудиями соответственно), которые состоят на вооружении армий Нидерландов, Дании, Финляндии, Норвегии, Эстонии и Швейцарии. Кроме того, на базе CV90 был создан танк Strf 90 с 120-мм орудием и различные вспомогательные машины.