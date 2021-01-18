Войти
WarSpot

Нидерланды сменят башни своим БМП

458
0
0

БМП CV90 нидерландской армии достигли «средины срока жизни». Вчера, 14 января, компания BAE Systems объявила о подписании контракта с Минобороны Нидерландов на модернизацию 122 боевых машин.

Общая стоимость контракта оценивается в $500 млн. За эти деньги глубокой модернизации подвергнутся 122 БМП CV90. Кроме того, договор включает опцион на модернизацию ещё 19 БМП.

Рендер БМП CV90 с новой башней

Источник изображения: baesystems.com

Основой модернизации станет новая башня. «Положение основного орудия изменено, чтобы обеспечить ещё лучший баланс машины и открыть новые способы использования разнообразного вооружения для повышения летальности. Изменения также обеспечат значительные улучшения эргономики в интересах экипажа машины», — сообщили в пресс-службе BAE Systems.

Боевая машина пехоты CV9035

Источник изображения: baesystems.com

«Это важный шаг к тому, чтобы наши боевые машины пехоты и наша армия были хорошо подготовлены на многие годы вперёд. Эта модернизация также приведёт к снижению стоимости эксплуатации транспортных средств и одновременно с этим обеспечит безопасность наших солдат перед лицом новых угроз», — рассказал полковник Норберт Мёркенс, руководитель стратегии и планирования Королевской армии Нидерландов.

CV90 — шведская боевая машина пехоты, разработанная фирмой Hägglunds (входит в состав BAE Systems). Серийное производство машины стартовало в 1993 году. По данным на 2016 год, было выпущено около 1200 единиц в различных модификациях (CV9030 — с 30-мм орудием, CV9035 и CV9040 — с 35-мм и 40-мм орудиями соответственно), которые состоят на вооружении армий Нидерландов, Дании, Финляндии, Норвегии, Эстонии и Швейцарии. Кроме того, на базе CV90 был создан танк Strf 90 с 120-мм орудием и различные вспомогательные машины.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Нидерланды
Норвегия
Финляндия
Швейцария
Швеция
Эстония
Компании
BAE Systems
Проекты
CV-90
Похожие новости
20.11.2020
Швейцария обновляет свои БМП Schützenpanzer 2000
25.09.2019
Голландцы одобрили Iron Fist
26.01.2018
BAE Systems презентовала новую версию БМП CV90
20.09.2017
BAE демонстрирует CV90 с системой активной защиты
31.03.2016
«БАе Системз» модернизирует ББМ CV-90 ВС Швеции
04.12.2014
Эстония покупает у Нидерландов 44 боевые машины CV90
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.01 20:41
  • 26
Иран ввел в строй «авианосец», переделанный из танкера
  • 18.01 19:54
  • 1
С дроном в разведку: стартует массовое оснащение армии квадрокоптерами
  • 18.01 19:35
  • 4
Эксперт оценил эффективность танка Т-14 "Армата" в сетецентрической войне
  • 18.01 19:30
  • 52
"Ангара" вместо "Енисея": в РАН притормозили с лунной ракетой
  • 18.01 18:58
  • 15
Какую боевую технику получит российская армия в 2021 году
  • 18.01 18:52
  • 101
Общество и война
  • 18.01 18:10
  • 3
Россия намерена штрафовать за использование спутникового интернета SpaceX Starlink
  • 18.01 17:33
  • 1
Корабль "Дмитрий Рогачёв" с ракетами "Калибр" пополнит средиземноморскую эскадру ВМФ России
  • 18.01 17:18
  • 5
Российские инженеры из стартапа Reasonance разработали беспроводной телевизор
  • 18.01 16:06
  • 20
"Мир изменится": чем армия России будет воевать в ближайшие годы
  • 18.01 16:04
  • 2
В "Ростехе" рассказали об экипировке солдата будущего "Сотник"
  • 18.01 12:55
  • 0
Военная доктрина Беларуси как основа строительства современной армии
  • 18.01 12:08
  • 2
США наказали Саддама как «отвязавшегося шакала»
  • 18.01 11:55
  • 1
Intel и AMD добавят технологию Secure Pluton в будущие процессоры
  • 18.01 11:47
  • 1
ИИ от Microsoft уже превосходит людей в понимании людской речи