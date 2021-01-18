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Цензор.нет (Украина): НАТО очень обеспокоено наращиванием российских войск в оккупированном Крыму

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Прибытие нового сторожевого корабля «Адмирал Григорович» в Севастополь
Прибытие нового сторожевого корабля «Адмирал Григорович» в Севастополь.
Источник изображения: © РИА Новости, Сергей Мальгавко

Генсек НАТО в духе западных милитаристских утверждений заявил об обеспокоенности альянса укреплением Россией военной мощи — от Крайнего Севера до Балтийского региона, Черного моря, Ближнего Востока и Северной Африки. По словам Столтенберга, НАТО продолжит наращивать свое присутствие в Черноморском регионе.

НАТО отслеживает военное присутствие России в регионе Черного моря и в оккупированном Крыму и обеспокоено его расширением. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Что касается вопроса об увеличении российского присутствия в Ливии и в Африке в целом, конечно, это то, за чем мы следим - и очень внимательно отслеживаем в НАТО, это часть модели увеличения российского присутствия не только в Ливии, но и в других частях Африки и на Ближнем Востоке, в Сирии и в Черноморском регионе в Крыму, а также в Балтийском регионе и на Крайнем Севере", - говорится в заявлении.

Столтенберг уточнил, что альянс, в частности, наблюдает рост военного строительства со стороны России от Крайнего Севера до Балтийского региона, Черного моря, Ближнего Востока и Северной Африки. "И это вызывает большую обеспокоенность", - отметил генсек.

Ранее Столтенберг сообщил, что НАТО продолжит наращивать свое военное присутствие в Черноморском регионе в ответ на усиление российского военного группировки в Крыму. Украина выступает за любые форматы усиление присутствия НАТО в Черноморском регионе, сказал ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря. В генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными. Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября сообщил о начале строительства двух военно-морских баз для более эффективной защиты Черноморского региона.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года принял резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из оккупированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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