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РИА Новости

"Перестраховываются". Эксперт о демонстрации КНДР "самого мощного оружия"

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Военный парад по случаю VIII съезда Трудовой партии Кореи в Пхеньяне
Военный парад по случаю VIII съезда Трудовой партии Кореи в Пхеньяне.
Источник изображения: © REUTERS / KCNA

КНДР показала на параде баллистические ракеты подводных лодок, которые местные СМИ назвали "самым мощным оружием в мире". О том, какой сигнал и кому посылает Пхеньян, в эфире радио Sputnik рассказал политолог Павел Салин.

В Пхеньяне прошел военный парад по случаю окончания VIII съезда Трудовой партии Кореи. Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, на мероприятии были представлены баллистические ракеты подводных лодок, агентство называет их "самым мощным оружием в мире".

В свою очередь Reuters со ссылкой на фотографии, которые обнародовали государственные северокорейские СМИ, передает, что речь может идти о ракетах Pukguksong-5 – модернизированной версии Pukguksong-4, продемонстрированной в октябре 2020 года.

В эфире радио Sputnik политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин высказал мнение, что подобная демонстрация связана со сменой администрации в Соединенных Штатах.

"Понятно, что у США в приоритете последние лет десять – Азиатско-Тихоокеанский регион, и все игроки, расположенные в этом регионе или имеющие там интересы, так или иначе должны учитывать позицию Соединенных Штатов или делать так, чтобы США учитывали их позицию. Поскольку направленность политики (избранного президента США Джо) Байдена, в том числе и в данном направлении, не до конца ясна, то те страны, которые потенциально могут стать объектами этой политики, демонстрируют свой потенциал. Что и делает сейчас КНДР. Пхеньян предпочитает перестраховываться и демонстрировать свои возможности США, а заодно и союзникам Соединенных Штатов в регионе, которые, по мнению Пхеньяна, могут стать проводниками их политики", – сказал Павел Салин.
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Страны
КНДР
США
Проекты
2020-й год
Издания
Военный Парад
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