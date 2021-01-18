"Перестраховываются". Эксперт о демонстрации КНДР "самого мощного оружия"

КНДР показала на параде баллистические ракеты подводных лодок, которые местные СМИ назвали "самым мощным оружием в мире". О том, какой сигнал и кому посылает Пхеньян, в эфире радио Sputnik рассказал политолог Павел Салин.
В Пхеньяне прошел военный парад по случаю окончания VIII съезда Трудовой партии Кореи. Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, на мероприятии были представлены баллистические ракеты подводных лодок, агентство называет их "самым мощным оружием в мире".
В свою очередь Reuters со ссылкой на фотографии, которые обнародовали государственные северокорейские СМИ, передает, что речь может идти о ракетах Pukguksong-5 – модернизированной версии Pukguksong-4, продемонстрированной в октябре 2020 года.
В эфире радио Sputnik политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин высказал мнение, что подобная демонстрация связана со сменой администрации в Соединенных Штатах.