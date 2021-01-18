Купленные Китаем на Украине самолеты-заправщики Ил-78 будут ремонтироваться в России

Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в Проданные Украиной Китаю Ил-78 уже на ремонте в России

Ил-78 ВВС НОАК бортовые номера 20641 (зав. номер 0073478359, сер. номер 59-10, выпущен в 1987 г.) и 20642 (зав. номер 0073479400, сер. номер 60-10, выпущен в 1987 г.). Промежуточная посадка 12.01.2021 г. в аэр. Толмачёво

На ремонт в Россию прибыли сразу два из трёх китайских самолетов-заправщиков Ил-78, закупленных ранее на Украине и переданных в 2014-2016 гг.

9 декабря 2011 г. был заключен контракт № USE-16.2-122-K/KE-11 общей суммой 44,787 млн. долл. на приобретение трех самолетов-заправщиков Ил-78 (после проведения их капитально-восстановительного ремонта) и соответствующего авиационного имущества для Китайской Народной Республики.

Китайские экипажи в середине мая 2013 г. изучали в николаевском центре самолет Ил-78 и проходили обучение на тренажере, а 25 марта 2014 г. на аэродроме Кульбакино (г. Николаев, Украина) состоялся первый полет самолета-заправщика Ил-78 зав. номер 0073478359, подготовленного к поставке.