Войти
bmpd.livejournal.com

Купленные Китаем на Украине самолеты-заправщики Ил-78 будут ремонтироваться в России

1520
0
0

Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в Проданные Украиной Китаю Ил-78 уже на ремонте в России

Ил-78 ВВС НОАК бортовые номера 20641 (зав. номер 0073478359, сер. номер 59-10, выпущен в 1987 г.) и 20642 (зав. номер 0073479400, сер. номер 60-10, выпущен в 1987 г.). Промежуточная посадка 12.01.2021 г. в аэр. Толмачёво

На ремонт в Россию прибыли сразу два из трёх китайских самолетов-заправщиков Ил-78, закупленных ранее на Украине и переданных в 2014-2016 гг.

9 декабря 2011 г. был заключен контракт № USE-16.2-122-K/KE-11 общей суммой 44,787 млн. долл. на приобретение трех самолетов-заправщиков Ил-78 (после проведения их капитально-восстановительного ремонта) и соответствующего авиационного имущества для Китайской Народной Республики.

Китайские экипажи в середине мая 2013 г. изучали в николаевском центре самолет Ил-78 и проходили обучение на тренажере, а 25 марта 2014 г. на аэродроме Кульбакино (г. Николаев, Украина) состоялся первый полет самолета-заправщика Ил-78 зав. номер 0073478359, подготовленного к поставке.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Украина
Продукция
Ил-78
Похожие новости
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
21.06.2016
Директор "Авиастара": новый самолет МС-21 сможет стать успешным на рынке
22.06.2015
Баллада о бомбардировщике по-русски и по-американски ("Русская служба «Голоса Америки»", США)
02.04.2014
ВВС Украины: прерванный полет
22.01.2014
Китайцы создали аналог УПАЗ
09.11.2006
НА РЫНОК - КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫЙ ТОВАР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.01 20:41
  • 26
Иран ввел в строй «авианосец», переделанный из танкера
  • 18.01 19:54
  • 1
С дроном в разведку: стартует массовое оснащение армии квадрокоптерами
  • 18.01 19:35
  • 4
Эксперт оценил эффективность танка Т-14 "Армата" в сетецентрической войне
  • 18.01 19:30
  • 52
"Ангара" вместо "Енисея": в РАН притормозили с лунной ракетой
  • 18.01 18:58
  • 15
Какую боевую технику получит российская армия в 2021 году
  • 18.01 18:52
  • 101
Общество и война
  • 18.01 18:10
  • 3
Россия намерена штрафовать за использование спутникового интернета SpaceX Starlink
  • 18.01 17:33
  • 1
Корабль "Дмитрий Рогачёв" с ракетами "Калибр" пополнит средиземноморскую эскадру ВМФ России
  • 18.01 17:18
  • 5
Российские инженеры из стартапа Reasonance разработали беспроводной телевизор
  • 18.01 16:06
  • 20
"Мир изменится": чем армия России будет воевать в ближайшие годы
  • 18.01 16:04
  • 2
В "Ростехе" рассказали об экипировке солдата будущего "Сотник"
  • 18.01 12:55
  • 0
Военная доктрина Беларуси как основа строительства современной армии
  • 18.01 12:08
  • 2
США наказали Саддама как «отвязавшегося шакала»
  • 18.01 11:55
  • 1
Intel и AMD добавят технологию Secure Pluton в будущие процессоры
  • 18.01 11:47
  • 1
ИИ от Microsoft уже превосходит людей в понимании людской речи