Обнародовано количество российского подводного супероружия

До 2027 года Военно-морской флот (ВМФ) России получит третий носитель ядерных беспилотных подводных аппаратов «Посейдон».

Численность российского оружия «Судного дня» раскрывает ТАСС, ссылаясь на источник в кораблестроительной отрасли.

По словам собеседника, флот должен получить атомную подводную лодку (АПЛ) «Ульяновск» проекта 09853 согласно текущей госпрограмме вооружений. Источник добавил, что, в отличие от первых двух носителей ядерных торпед, данная АПЛ «впервые будет сдана как единый комплекс вместе со средствами поражения».

Согласно собеседнику, в настоящее время на «Севмаше» в Северодвинске (Архангельская область) завершается постройка корпуса субмарины, который впоследствии пройдет гидравлические испытания.