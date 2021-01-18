«Раскладушка» из Тулы

В 80-е и 90-е годы в связи с обострением криминогенной обстановки в ряде стран появился спрос на довольно экзотическое оружие в виде складывающихся пистолетов-пулемётов скрытого ношения. Их судьба в итоге сложилась по-разному, а российские ПП-90 и ПП-90М на какое-то время стали штатным оружием милицейских оперативников.

Стреляющий «радиоприёмник»

Сразу после окончания Второй мировой войны чешские инженеры сконструировали несколько вариантов пистолетов-пулемётов со складным приёмником магазина. В опытных образцах ZK 383H и ZK 466 в транспортном положении присоединённый магазин складывался снизу вперёд и располагался под стволом вдоль него. Таким оружием в чешской армии планировалось оснастить экипажи бронетехники, автомобилей и самолётов. Чуть позднее аналогичный вариант уменьшения габаритов оружия использовался во французском пистолете-пулемёте MAT-49, выпускавшемся в больших количествах для воздушно-десантных войск. Практически в тот же период мелкосерийно выпускался ещё один схожий французский пистолет-пулемёт MGD, который позднее, в 50-е годы изготавливала западногерманская фирма ERMA под обозначением PM-9.

Чешские пистолеты-пулемёты ZK 383H и ZK 466 Источник изображения: Мирослав Шада

В 80-е годы в США произошёл всплеск интереса среди конструкторов и изобретателей к такому типу оружия как складные пистолеты-пулемёты. Исследователи связывают это с прокатившейся волной покушений на ряд известных персон, но при этом затрудняются отдать пальму первенства кому-либо из разработчиков. Последние эксперименты изобретателей и бизнесменов Коннора, Бикслера и Боутмена со складными пистолетами-пулемётами M-21 и UC-9 датируются апрелем 1986 года, но нам гораздо лучше известна складная модель FMG фирмы ARES, запатентованная в декабре 1986 года. При этом заявку на патент фирма оформила ещё в апреле 1984 года.

Несмотря на поразительное внешнее сходство образцов, они имеют разное внутреннее устройство, что говорит в пользу параллельной и независимой друг от друга разработки. Оружие состояло из двух шарнирно соединённых половин, которые в сложенном состоянии выглядели как небольшой пенал, либо маскировалось под переносной радиоприёмник. В течение считанных секунд после раскладывания такого изделия пистолет-пулемёт был готов к применению. Вскоре в связи с ужесточением оружейного законодательства в США такое оружие оказалось вне закона. Разработчики и потенциальные заказчики быстро потеряли интерес к таким экзотическим конструкциям.

Пистолет-пулемёт ARES FMG Источник изображения: ARES Inc

В 2008 году известная фирма по производству аксессуаров к стрелковому оружию Magpul представила свой вариант складного пистолета-пулемёта FMG9. От аналогичных конструкций он отличается максимальным использованием пластиковых деталей и массой, сравнимой с пистолетом Glock 18. Для питания боеприпасами FMG может использовать стандартные магазины для пистолетов Glock. В дальнейшем информация о новом американском оружии скрытого применения исчезла из официальных источников фирмы-разработчика.

«Шкатулка» против грабителя

В самом конце 80-х годов в интересах МВД СССР началась разработка многих образцов специального стрелкового оружия. Такая работа велась и в тульском Конструкторском бюро приборостроения (КБП). Как вспоминает главный конструктор КБП В.П. Грязев, история ПП-90 началась в одном из кабинетов Министерства оборонной промышленности СССР. Предложение А.Г. Шипунова для борьбы с разгулом бандитизма создать «шкатулку», которая позволит её обладателю дать грабителю «деньги в виде очереди» В.П. Грязев и В.Н. Валуев восприняли всерьёз. Уже в 1991 году такая «шкатулка» действительно появилась, но не у советских граждан, а у российских сотрудников правоохранительных органов.

Оружие с первых опытных образцов показывало безукоризненную надёжность и кучность автоматической стрельбы. МВД заказало 60 000 единиц ПП-90, которые требовалось поставить в течение трёх лет. Сотрудники КБП впервые смогли успешно организовать серийное производство 20 000 таких пистолетов-пулеметов ежегодно. На сегодняшний день остаётся загадкой, где находится такое количество нестандартного оружия, так как имеющиеся открытые источники информации не позволяют подтвердить столь высокие цифры и указывают на более скромные показатели (около 2000 единиц ежегодно).

Пистолет-пулемёт ПП-90, 1991 год Источник изображения: ЦКИБСОО

В 2000 году специалисты одного из американских специализированных журналов, впервые ознакомившись с российским ПП-90 (причём только по рекламным буклетам), поспешили сделать свои не совсем объективные выводы. Сначала посетовав на игнорирование тульскими специалистами американского патента, размещённого в свободном доступе, они пришли к выводу о поразительном сходстве ПП-90 с американским складным пистолетом-пулемётом фирмы ARES. При переводе с метрической системы в дюймовую и последующем округлении габаритные размеры в сложенном состоянии оказались идентичными до десятых единиц в дюймах. При этом в официальном рекламном буклете фирмы ARES того же периода данные о габаритах FMG отличны и даются с точностью до тысячных единиц. Остальные не совпавшие параметры американцы и вовсе отбросили как сомнительные. Возможно, они испугались заявленной по их же сведениям стоимости в 280 долларов США за один ПП-90 — с такими ценами действительно можно обрушить американский оружейный рынок. Например, тот самый пистолет-пулемёт UC-9 из доработанной партии в полсотни экземпляров в 2012 году предлагался и вовсе по космической цене 12 500 долларов за одну единицу. Но, как оказалось, реальная история тульской «раскладушки» была далека от нарисованной картины сознательного игнорирования международного права.

Пистолет-пулемёт ПП-90, 1994 год Источник изображения: Кузьмин В.

В официальном российском патенте на изобретение конструкции скрытого стрелкового оружия (заявленного в декабре 1991 года), выданного В.П. Грязеву и В.Н. Валуеву в 1993 году, есть прямое указание на американский патент, выданный фирме ARES. Именно американский пистолет-пулемёт был выбран тульскими конструкторами как прототип, недостатки которого они попытались устранить в своём изобретении. Так, в ПП-90 приклад и магазин раскладываются одновременно, а спусковая скоба состоит из двух частей и также складывается. У американского FMG магазин поворачивается под действием пружины и силы тяжести уже после раскрытия приклада, а спусковой крючок не имеет дополнительной защиты. На ствольной коробке ПП-90 расположены складывающиеся мушка и целик с возможностью фиксации в обоих положениях. Ещё несколько новых технических решений касались конструкции затвора, рукоятки взведения и фиксатора приклада.

ПП-90М

При массе положительных свойств и характеристик ПП-90 в процессе опытной эксплуатации выявился и ряд недостатков, которые устранили в новой модернизированной версии ПП-90М. Именно в этом варианте у оружия появился режим одиночного огня. Изменились практически все элементы конструкции от магазина до затвора. С дульной части ствола исчезла резьба для установки глушителя, который теперь мог крепиться с помощью защёлки. Над крышкой ствольной коробки в прорезях прицельных приспособлений появилась возможность установки лазерного целеуказателя. Серийное производство ПП-90М началось в Туле примерно в 1995 году. Добиться той самой безукоризненной надёжности в складных пистолетах-пулемётах тулякам так и не удалось, производство ПП-90М свернули (по одной из версий, впоследствии все образцы ПП-90 и ПП-90М изъяли из употребления).

Пистолет-пулемёт ПП-90М с глушителем и ЛЦУ Источник изображения: Журнал «Оружие»

В очередной раз приходится разгадывать тульские «фокусы» с обозначениями оружия. Всем хорошо известен тульский ПП-90М1 со шнековым магазином, который при столь схожем обозначении не является даже далёким «родственником» ПП-90. Как оказалось, в 90-е годы под этим обозначением туляки разработали экспортную модификацию ПП-90М под патрон 9×19 мм. От ПП-90М она отличалась, в основном, доработкой изделия под более мощный 9-мм патрон. В свою очередь, ПП-90М1 был продолжением чуть более ранних работ над ПП-92, который так же, как и ПП-90, не имел режима одиночного огня. Впрочем, экспортные перспективы «парабеллумовских раскладушек» ПП-92 и ПП-90М1 так и остались перспективами. А вот пистолет-пулемёт со шнековым магазином тульскому КБП, вероятно, удалось продать за рубеж под обозначением уже готового к экспорту изделия.

ПП-90 и ПП-90М приняли на вооружение органов внутренних дел РФ в декабре 1996 года, причём напротив именно этих двух изделий стоит пометка «на период военного времени». Возможно, именно в этих нескольких словах и скрыта тайна огромного количества выпущенных пистолетов-пулемётов, которые не только почти невозможно увидеть сейчас, но и сложно найти на архивных фото того времени. В этом случае такое оружие должно храниться на складах министерства до наступления указанного периода. Также тульскую «раскладушку» можно встретить на вооружении некоторых подразделений Казахстана и Монголии.

Монгольские военнослужащие ведут стрельбу из ПП-90М Источник изображения: gsmaf.gov.mn

Украинский «Гоблин»

В 1994 году в киевском КБ специальной техники (КБСТ) конструктор И.М. Алексеенко не избежал искушения разработать свою версию складного пистолета-пулемёта в надежде заинтересовать специальные службы Украины. Пистолет-пулемёт «Гоблин» при множестве сходств с американскими и российскими образцами всё же имел несколько своих оригинальных особенностей — принудительное воздушное охлаждение ствола, режим стрельбы двойками, длинный ход облегчённого затвора. В КБСТ был создан даже складной вариант штурмового пистолета «Гном». Несмотря на оптимизм киевских инженеров, такое оружие не заинтересовало ни местных силовиков, ни зарубежных потребителей.

Пистолет-пулемёт «Гоблин» Источник изображения: nvimu.com.ua

Хорош АПБ, да не тот!

В 1993 году закономерно появился и нескладной вариант пистолета-пулемёта. ПП-93 имел практически тот же внешний вид, что и ПП-90, только в разложенном виде. Функция складывания в новом изделии осталась лишь у приклада. Сохранив систему автоматики со свободным затвором от предшественников и, соответственно, высокую кучность для своего класса оружия, ПП-93 приглянулся МВД больше, чем ПП-90, и в 1994 году планировалось начать серийное производство на Ковровском механическом заводе. Вероятно, этого так и не произошло, ведь ни одного ПП-93 с ковровскими корнями на сегодняшний день не обнаружено.

Пистолет-пулемёт ПП-93, 1995 год Источник изображения: Кузьмин В.

В 1995 году модель ПП-93, оснащённая глушителем ПБС-ПП-93, получила от туляков странное обозначение АПБ, став при этом автоматическим бесшумным пистолетом. Неясно, чем продиктовано такое решение — требованиями заказчика или определёнными интересами разработчика. Странно оно тем, что на вооружении подразделений специального назначения до сих пор имеются автоматические пистолеты АПБ конструкции А.С. Неугодова на базе пистолета Стечкина (АПС). Такое совпадение не может быть случайностью и, возможно, указывает на желание предложить замену этих самых советских АПБ с минимальными бюрократическими и юридическими последствиями.

Помимо стандартной комплектации глушителем, АПБ имеет антабку на ствольной коробке для присоединения ремня и изменённый затыльник приклада, позволяющий складывать его с установленным глушителем или лазерным целеуказателем. Правда, из-за особенностей крепления таких дополнительных аксессуаров стрелку приходится выбирать, какое из двух устройств будет закреплено на оружии в данный момент. При этом лазерный целеуказатель ЛП-93 поставляется по желанию заказчика.

Стрельба из АПБ. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

АПБ изготавливался в Туле до конца 90-х годов и поступал в подразделения специального назначения МВД РФ. Такое оружие поставлялось и на экспорт. Известные образцы 2000-х годов являются переделкой ПП-93 старых складских запасов, изготовленных в 90-х годах. Известны и более поздние ПП-93, укомплектованные глушителем Г-ПП-93. При этом ПП-90М и ПП-93 до сих пор предлагаются потенциальным заказчикам на официальном сайте тульского КБП.

Характеристики пистолетов-пулемётов Наименование FMG ПП-90 ПП-90М ПП-93 АПБ Патрон 9×19 9×18 9×18 9×18 9×18 Масса с пустым магазином, кг 1,82 1,83 1,85 1,70 1,97 / 2,0 Масса со снаряжённым магазином, кг 2,38 2,23 2,15 2,00 2,27 / 2,3 Вместимость магазина, патронов 32 30 30 20 / 30 20 / 30 Габариты в сложенном состоянии: Длина, мм 262 275 280 325 538 Высота, мм 84 90 87 169 / 225 169 / 225 Ширина, мм 36 32 30 38 40 Длина в разложенном состоянии, мм 503 490 490 566 790 Длина ствола, мм 172 н/д 195 н/д н/д Темп стрельбы, выстр./мин 650 600-800 600-800 600-800 600-800

Источники:

9 мм специальный малогабаритный пистолет-пулемет ПП-90. Техническое описание и инструкция по эксплуатации ПП-90.00.000 ТО 9-мм пистолет-пулемет ПП-93. Техническое описание и инструкция по эксплуатации ПП-93.00.000 ТО 9-мм автоматический пистолет для бесшумной стрельбы. Паспорт АПБ.00.000 ПС

Руслан Гук