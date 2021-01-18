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ЦАМТО

Севмаш сохранил экономическую стабильность

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Новое оборудование в корпусодостроечном цехе Севмаша
Новое оборудование в корпусодостроечном цехе Севмаша.
Источник изображения: ОСК

ЦАМТО, 15 января. В 2020 году рост чистых активов Севмаша по сравнению с 2019 годом составил более 700 млн. рублей. Таков один из итогов экономической деятельности предприятия.

Генеральный директор Михаил Будниченко в корпоративном журнале "Завод" отметил, что "этот показатель означает, что собственные средства предприятия демонстрируют уверенную динамику, способствующую наращиванию производственных мощностей. Ограничения, связанные с COVID-19, наложили отпечаток на работу Севмаша, явились своего рода сдерживающим фактором. Несмотря на это, заводу удалось сохранить экономическую стабильность".

Кроме того, увеличился уровень среднемесячной заработной платы – рост составил 5%, достигнут показатель в 77,3 тыс. рублей. Это примерно в 1,3 раза больше, чем уровень среднемесячной зарплаты по Архангельской области. Также был побит рекорд по численности сотрудников предприятия за последние несколько лет. Трудовой коллектив Севмаша составил 30 тыс. человек, сообщает пресс-служба АО "ПО "Севмаш".

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Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
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2020-й год
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