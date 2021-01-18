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Известия.ru

В Москве отметили риски дальнейшей деградации отношений с Вашингтоном

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Москва осознает риск возможной дальнейшей деградации российско-американских отношений. Об этом в пятницу, 15 января, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

По ее словам, российская сторона сожалеет, что не удалось наладить отношения с уходящей администрацией США. «В Вашингтоне даже успели записать нас в разряд особых врагов Америки», — отметила дипломат в ходе брифинга

Как отметила Захарова, отношения двух стран не улучшились не по вине России.

Также Москва призывает Вашингтон для урегулирования претензий использовать дипломатические каналы, добавила представитель МИД РФ, комментируя заявления США о хакерских атаках, якобы проводимых со стороны России. Подобные обвинения уже стали рутиной, добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Москва также рассчитывает, что администрация нового президента США Джо Байдена проявит намерение сотрудничать с Россией в сфере контроля над вооружениями и другими вопросами международной безопасности, заключила представитель МИД РФ.

В ноябре 2020 года президент России Владимир Путин отметил, что риски и угрозы в военно-политической области в Восточной Азии возросли после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Документ был подписан СССР и Соединенными Штатами Америки в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

В октябре Путин предложил продлить другой важный для мировой стабильности договор — о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) — как минимум на год без дополнительных условий. США тогда отказались от этого предложения.

Срок действия СНВ, подписанного между Россией и США в 2010 году, истекает в 2021 году.

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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
ИТ
РСМД
СНВ-3
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