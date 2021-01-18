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ТАСС

Генеральным директором НИИДАР назначили Юрия Аношко

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Логотип компании Открытое акционерное общество "Научно-производственный комплекс "Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи".

Кирилл Макаров, ранее занимавший эту должность, перешел на новое место работы

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Генеральным директором ОАО "Научно-производственный комплекс "Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи" (НИИДАР, входит в группу компаний РТИ) назначен Юрий Аношко. Об этом сообщила пресс-служба НИИДАР.

"Совет директоров ОАО "НПК "НИИДАР" назначил новым генеральным директором НИИДАР Юрия Аношко. Аношко окончил Военную командную академию ПВО, является доктором военных наук, профессором. С 2017 года работал на руководящих должностях в АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", - говорится в сообщении.

Кирилл Макаров, ранее занимавший должность генерального директора, перешел на новое место работы.

ОАО "НПК "НИИДАР" - одно из старейших предприятий радиопромышленности России в области выполнения работ по созданию и эксплуатации особо сложных радиотехнических систем, разработки и производства научно-технической продукции, программных продуктов, продукции производственно-технического назначения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
НИИДАР
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