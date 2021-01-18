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Российская газета

Индия начнет выпуск автоматов АК-203

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Источник изображения: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

На предприятии в индийском городе Корва в ближайшее время будет запущено лицензионное производство автоматов АК-203.

- Переговоры по проекту близятся к завершению, сейчас стороны согласовывают отдельные моменты. Итоговый контракт будет подписан в ближайшее время, - сообщил The Economic Times начальник штаба сухопутных войск генерал Манодж Нараване.

По данным издания, российско-индийским соглашением предусмотрены выпуск 671427 единиц оружия, полная локализация производства и возможный экспорт оружия в будущем. Стоимость АК-203 индийской сборки составит составит 70 тысяч рупий (958 долларов), что заметно меньше цена американских штурмовых винтовок ($1218), закупаемых сейчас индийскими военными по ускоренной процедуре.

Готовность в подписанию контракта подтвердил ТАСС и военно-дипломатический источник в России.

- Все технические и коммерческие моменты согласованы, - рассказал собеседник агентства.

АК-203 - дальнейшее развитие автоматов Калашникова "сотой" серии. Эргономический обвес входит в базовую комплектацию оружия, крышка ствольной коробки закреплена шарнирно, что позволяет устанавливать на ней прицелы.


Антон Валагин

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Страны
Индия
Россия
США
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
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