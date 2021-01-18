Мощные и живучие: NI назвал ключевой элемент ядерной триады России

The National Interest высоко оценил мобильные ядерные ракетные установки России.

Журнал The National Interest посвятил статью мобильным межконтинентальным баллистическим ракетам России. Автор Марк Эпископос считает, что это оружие является ключевым элементом ядерной триады.

Он напоминает, что к разработке мобильных МБР в Советском Союзе приступили из опасений, что США смогут нанести первый удар по ядерным ракетам шахтного базирования. Их главное преимущество это живучесть.

При прочих равных, подвижные пусковые установки намного сложнее обнаружить, отследить и уничтожить, чем их стационарные аналоги. Таким образом, они являются важнейшим компонентом стратегической избыточности, предлагая жизнеспособную альтернативу в случае отказа других частей советской ядерной триады.

Первым крупным успехом в этом направлении стало создание МБР РТ-2ПМ (SS-25) "Тополь". И после распада СССР она была основой российских мобильных межконтинентальных баллистических ракет. Но в России немедленно приступил к работе над преемником, взявшись за советский проект конца 1980-х годов по созданию усовершенствованного варианта "Тополь-М" (SS-27). Он может похвастаться боевой частью мощностью 550 килотонн, способен выполнять базовые маневры уклонения. Как и в случае с некоторыми из более поздних российских ракет, в нем используется цифровая инерциальная навигационная система ГЛОНАСС.

Кроме того, на вооружении у России находится и более современная мобильная МБР "Ярс".

Сейчас центр развития несколько сместился с мобильных МБР к ультрасовременным системам шахтного базирования. Нет никаких сомнений в том, что РС-28 "Сармат" входит в число самых значимых новых межконтинентальных баллистических ракет России. Скорость в 10 Махов делает ее невосприимчивой к перехвату со стороны любой существующей или перспективной системы ПВО. Тем не менее мобильные МБР продолжают занимать значительную часть стратегического ядерного арсенала России. И такой расклады сил вряд ли изменится в ближайшее время.

Олег Корякин