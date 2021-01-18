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И в бою и на отдыхе с бойцом будет дрон

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Источник изображения: vpk-news.ru

Новые беспилотники поступят в подразделения Сухопутных войск.

С этого года начнется массовая поставка для армии беспилотников-квадрокоптеров. Небольшие и легкие аппараты помогут войскам в выполнении боевых и повседневных задач. Они дополнят 2 тыс. дронов самолетного типа, имеющиеся сейчас в частях. Хотя у таких изделий есть свои недостатки, они могут оказаться очень полезны в разведке, отметили эксперты.

Примечательно, что еще недавно недорогие коммерческие БЛА позиционировались как оружие боевиков. В частности, экстремисты их массово использовали во время боев в Сирии и Ираке.

Массовая поставка квадрокоптеров в войска начнется уже в этом году, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. БЛА оснастят разведывательные роты и батальоны. Применять новую технику планируют не только в боевых условиях, но и в повседневной деятельности. С их помощью можно, например, наблюдать за проведением занятий и территорией части.

По словам собеседников издания, эксперимент по использованию в армии небольших коптеров проходил с 2019 года. Большинство из них направили в части Восточного военного округа (ВВО). Также несколько комплектов изделий были переданы в другие военные округа. В конце прошлого года итоги испытаний признали успешными.

В ходе эксперимента также выяснилось, что аппараты имеют меньшую дальность и продолжительность полета, более уязвимы к воздействию средств радиоэлектронной борьбы и огню с земли, чем состоящие сейчас на вооружении. В то же время они могут взлетать и приземляться на любой площадке и способны надолго зависать над одним местом, просты в управлении и доступны по цене.

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