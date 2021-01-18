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WarSpot

Румыния в шаге от новых противокорабельных ракет

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Источник изображения: warspot.ru

Румынское побережье будет прикрыто норвежско-американскими ракетами. Вчера, 14 января, портал defensenews.com сообщил о том, что правительство Румынии одобрило закупку ракет NSM (Naval Strike Missile).

Согласно румынскому законодательству, все оборонные закупки стоимостью свыше $100 млн должны быть одобрены парламентом страны. Таким образом, теперь, после одобрения закупки правительством, голосование в парламенте станет финальным в программе закупок.

Пуск ракеты NSM с берегового комплекса CDS

Источник изображения: defensenews.com

Государственный департамент США одобрил запрос Минобороны Румынии на ракеты NSM в конце прошлого года. Потенциальный контракт общей стоимостью до $300 млн включает в себя два комплекта CDS (Coastal Defense Systems) — четыре пусковых установки для ракет NSM, а также другое сопутствующее оборудование.

Противокорабельная ракета средней дальности NSM была разработана норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace и американской компанией Raytheon и поступила на вооружение ВМС Норвегии в 2007 году. Ракета оснащена турбореактивным двигателем TRI-40. Максимальная дальность пуска составляет 185 км, масса боевой части — 120 кг.

NSM является дозвуковой ракетой и способна поражать надводные и наземные цели. Боеприпас длиной 4 м и массой свыше 400 кг имеет комбинированную боеголовку и оснащён системой распознавания целей. Эти ракеты состоят на вооружении армий Норвегии, Польши, Германии, Малайзии и США.

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Страны
Германия
Малайзия
Норвегия
Польша
Румыния
США
Продукция
NSM
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