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В Подмосковье с артиллеристами танковой армии ЗВО проведена тренировка на новейшем тренажере "Артерра"

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9Ф6017 "Артерра-ВТ- 3D"
Тренажер для подготовки специалистов артиллерии и РСЗО - 9Ф6017 "Артерра-ВТ- 3D".
Источник изображения: YouTube

ЦАМТО, 15 января. В Подмосковье с командирами батарей реактивных систем залпового огня (РСЗО) Кантемировской дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии ЗВО проведена тренировка по стрельбе и управлению огнем на современном тренажере "Артерра-ВТ-3D".

Военнослужащие совершенствовали навыки развертывания батарей в боевой порядок, наведения систем как с помощью вычислительных комплексов, так и без использования технических средств. Перед командирами стояла задача навести батареи РСЗО "Торнадо-Г", "Ураган" и уничтожить оборонительные позиции условного противника.

После выполнения упражнения на тренажере военнослужащие приступили к практическим действиям на полигоне Головеньки (Московская область) с применением боевой техники. Каждый офицер выполнил упражнения, командуя батареей, и получил индивидуальную оценку.

Всего в тренировке приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано свыше 30 ед. вооружения и военной техники Кантемировской дивизии танкового объединения ЗВО.

Справочно:

Новый компьютерный артиллерийский полигон представляет собой комплекс специального программного обеспечения и аппаратных средств, предназначенных для проведения занятий с артиллерийскими и ракетными подразделениями.

Учебно-тренировочной комплекс обеспечивает визуализацию трехмерной модели географического участка местности с характерными элементами ландшафтов и объектами инфраструктуры. Также на экранах отображаются огневые средства, объекты наблюдения и эффекты поражения целей в ходе ведения артиллерийского огня, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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