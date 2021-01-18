ВВС Мали получили новый ударный вертолет Ми-35М

ЦАМТО, 15 января. ВВС Мали получили многоцелевой ударный вертолет Ми-35М российского производства в рамках заказа на поставку четырех машин, размещенного в 2016 году.

Как сообщает Defenceweb.co.za, торжественная церемония передачи состоялась 12 января на территории 101-й авиационной базы ВВС Мали, примыкающей к международному аэропорту Бамако Сену. В мероприятии принял участие министр обороны и по делам ветеранов Мали Садио Камара, начальник генерального штаба вооруженных сил генерал Умар Диарра, вице-президент Ассими Гойта, атташе по вопросам обороны России и другие высокопоставленные лица. На опубликованных фотографиях виден регистрационный номер TZ-12H поставленного вертолета.

Как сообщал ЦАМТО, впервые о продаже Ми-35М в Мали стало известно после сделанного в сентябре 2016 года главой делегации "Рособоронэкспорт" на выставке AAD (Africa Aerospace and Defence) Юрием Демченко заявления о намерении продолжить в 2017 году поставку вертолетов семейств Ми-8/17 и Ми-24/35 "в Анголу, Мали, Нигерию и Судан". По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), всего для ВВС Мали было заказано 4 вертолета Ми-35М.

Летные испытания первого предназначенного для ВВС Мали вертолета Ми-35М начались в Ростове-на-Дону в апреле 2017 года. Первая пара вертолетов (р.н. TZ-13H и TZ-14H) была доставлена в Мали 21 сентября 2017 года. 3 октября 2017 года вертолеты были продемонстрированы президенту Мали Ибрагиму Бубакару Кейта в ходе посещения им 101-й авиационной базы.

В июне 2019 года в соцсетях были опубликованы фотоснимки испытаний на предприятии "Роствертол" в Ростове-на-Дону еще одного Ми-35М, предназначенного для поставки ВВС Мали.

Военно-воздушные силы Мали также эксплуатируют несколько вертолетов Ми-24Д, приобретенных из состава ВС Болгарии, но новые Ми-35М обладают существенно большими боевыми возможностями.

За последние несколько лет боевой потенциал ВВС Мали существенно вырос благодаря приобретению самолетов и вертолетов. В октябре 2017 года президенту Мали Ибрагиму Бубакару Кейта, помимо Ми-35М, были продемонстрированы самолет ВТА C-295W, два легких многоцелевых самолета Y-12E, транспортный вертолет "Супер Пума" (первый из двух заказанных). В июле 2018 года ВВС Мали получили четыре легких ударных самолета "Супер Тукано" бразильской Embraer. В апреле 2019 года Европейский союз передал ВВС Мали самолет Цессна-208 "Караван", сконфигурированный для ведения разведки.